mobile.club : quand la location d’un smartphone est plus intéressante que l’achat

On a souvent tendance à préférer l’achat à la location, surtout quand il s’agit d'un smartphone. mobile.club prouve que ce n’est pas forcément le cas, surtout quand on l’associe à une assurance. Voici ce que propose ce nouveau service français de location de smartphone, qui vient tout juste d'ajouter le Samsung Galaxy S10 à son catalogue.

Faut-il nécessairement racheter un smartphone lorsque son précédent appareil vient de lâcher ? Avez-vous forcément envie de dépenser 300, 400 voire 800 euros dans un nouveau smartphone sans en avoir forcément les ressources financières ou que vous ne trouvez tout simplement pas un smartphone récent qui vous plaît ?

Si vous avez déjà vécu ces situations, la proposition de mobile.club se montre très intéressante. Le principe de cette jeune entreprise française est original : elle propose en effet de louer son smartphone avec un service “tout-en-un” (comprenant une assurance et des protections de smartphone directement dans le prix de la location mensuelle), à partir de 19,90 euros par mois et surtout, sans engagement.

mobile.club propose aujourd’hui 9 smartphones à la location, essentiellement des iPhone, de l’iPhone 8 à l’iPhone 11 Pro. Mais depuis aujourd’hui, le Galaxy S10 est disponible à la location à partir de 29,90 euros par mois (34,90 euros par mois pour le Galaxy S10+).

En quoi l’offre de mobile.club est intéressante ?

La plus grande force de l’offre de location de mobile.club est sa simplicité. mobile.club propose dans sa boutique huit smartphones haut de gamme plus ou moins récents qu’il est possible de louer à des tarifs s’échelonnant de 19,90 euros par mois (pour l’iPhone 8) à 39,90 euros (pour l’iPhone 11 Pro).

Il n’y a aucuns frais cachés dans ce tarif de location. Par exemple, si vous décidez de louer un iPhone 11 chez mobile.club, tout ce que vous devez à l’entreprise est un dépôt de garantie de 139 euros (qui vous sera intégralement restitué lors de la résiliation), puis payer 32,90 euros par mois.

L’avantage de la location chez mobile.club, c’est qu’une assurance contre le vol et la casse est comprise dans ce tarif de location sans surcoût. Cette assurance couvre :

La casse accidentelle

Les dommages dus aux liquides

Les dommages causés par un tiers

Le vol avec agression

Le vol avec effraction

Le vol à la tire ou à la sauvette

Si l’un de ces sinistres vous arrive, il suffit alors de le déclarer pour que mobile.club vous envoie un nouveau smartphone sous 48 heures. Suivant le modèle de smartphone, vous n’aurez qu’à payer une petite franchise (109 ou 129 euros dans le cas de notre iPhone 11) qui dépend du modèle de smartphone que vous louez.

Enfin, le plus grand avantage de mobile.club, c’est que cette location est sans engagement. Vous pouvez donc résilier votre contrat de location quand vous le souhaitez, sans avoir besoin de vous justifier. mobile.club permet également à ses utilisateurs de changer de smartphone quand il le souhaite, pour bénéficier par exemple des dernières nouveautés de son catalogue.

La résiliation d’une location ne coûte que 10 euros, et c’est mobile.club qui prend à sa charge les frais d’envoi du téléphone.

Est-il vraiment plus rentable d’acheter son téléphone que de le louer ?

C’est finalement la question que l’on se pose quand on décide de louer un smartphone. Dans le cas d’un iPhone 11, la location d’un smartphone peut se montrer plus intéressante que l’achat.

Un iPhone 11 reconditionné ou en occasion en très bon état coûte environ 600 euros. Un tarif auquel il faut ajoute le prix d’une coque et d’un verre trempé de protection (disons 35 euros pour les deux) et une assurance qui coûte environ 15 euros par mois et qui nécessite un engagement de deux ans. Sur deux ans, le prix total de cet iPhone 11 revient à 995 euros environ.

Chez mobile.club, l’iPhone 11 revient au bout de deux ans à 790 euros environ. Et dans son cas, les accessoires de protection et l’assurance sont inclus d’office. Même en ajoutant les 10 euros de frais de résiliation pour changer de téléphone, vous êtes très loin des 995 euros auquel reviendra un iPhone 11 avec une assurance.

Quels sont les smartphones disponibles en location chez mobile.club ?

mobile.club propose une dizaine de smartphones en location. Il s’agit systématiquement de smartphones reconditionnés en état “comme neuf”, de diverses générations. Voici la liste complète des appareils disponibles.

De nouveaux smartphones sont ajoutés régulièrement à la boutique de mobile.club. Vous pouvez à tout moment passer de l’un à l’autre, simplement en contactant le service client.