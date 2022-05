Amazon relance sa Fire 7 trois ans après, avec de l’USB-C cette fois-ci

Amazon lance aujourd'hui une copie revue de sa tablette d'entrée de gamme Fire 7 et promet plus d'autonomie et de performances à moins de 80 euros.

Cela faisait trois ans que l’Amazon Fire 7 n’avait eu une nouvelle version. C’est chose faite aujourd’hui avec l’Amazon Fire 7 de 2022. Amazon promet donc davantage de performances, mais aussi plus d’autonomie pour un prix toujours petit : moins de 80 euros.

Un hardware qui ne fait pas rêver, mais pour une tablette pas chère

Amazon annonce un processeur MediaTek MT8168V/B quadricœur de 2,0 GHz qui serait 30 % plus rapide que sur la version précédente de la Fire 7. Sur la RAM, il met le paquet avec deux fois plus de mémoire vive qu’en 2019 : on passe donc de 1 Go à 2 Go. Sur la connectivité, on trouve du Bluetooth et du WiFi.

Côté stockage, deux versions seront proposées : l’une de 16 Go, l’autre de 32 Go. Un stockage extensible avec une carte microSD jusqu’à 1 To. D’ailleurs, attention lors de votre commande : il existe une configuration avec et une configuration sans publicités dans la tablette, la première étant un peu moins chère évidemment.

Cette tablette tactile se recharge via un port USB-C qui s’effectue en quatre heures environ avec un chargeur de 5 W fourni. La marque annonce par ailleurs une autonomie qui va jusqu’à 10 heures (soit a priori 40 % de plus que la génération précédente). L’autre port qu’on trouve, c’est une prise audio 3,5 mm.

Un écran de 7 pouces, mais pas en HD

Sur une tablette, l’un des éléments les plus importants, c’est évidemment l’écran. Ici, on a droit à une dalle IPS de 7 pouces, d’une définition de 1024 par 600 pixels et d’une résolution de 171 ppp. Pas de haute définition donc, mais de la SD. Pas de bordures fines non plus ce qui rend le design inévitablement daté.

Concernant la photo, l’Amazon Fire 7 est équipée d’une caméra avant et d’une caméra arrière, toutes deux de 2 Mpx permettant d’enregistrer des vidéos en 720p.

Différentes versions pour différents prix

Si cette Fire 7 n’a pas de quoi faire rêver, Amazon prend comme argument sa solidité en déclarant que sa tablette « a été testée deux fois plus durable que l’iPad Mini (2021) ». Les États-Unis sont « plus chanceux » puisqu’ils auront droit à d’autres coloris que le noir : du rose et du bleu. D’ailleurs, Amazon a présenté là-bas une version « Kids » avec une coque plus résistante et un abonnement à Amazon Kids+, qui propose des contenus adaptés aux enfants.

Il existe quatre configurations de l’Amazon Fire 7 version 2022 :

16 Go avec publicités : 79,99 euros

16 Go sans publicités : 94,99 euros

32 Go avec publicités : 89,99 euros

32 Go sans publicités : 104,99 euros

Cette tablette tactile Amazon Fire 7 est disponible en précommandes dès maintenant.

