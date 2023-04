À seulement 469 €, ce TV 4K QLED de 55 pouces (100 Hz) est le super deal du jour

Pour obtenir un téléviseur à un bon prix, il faut généralement attendre des périodes promotionnelles. Mais, avec le constructeur TCL, il est possible de trouver de bonnes affaires tout au long de l'année. C'est le cas aujourd'hui avec son TV 55QLED770 qui tombe à 469 euros contre 649 euros au départ.

Le téléviseur TCL 55QLED770 ne manque pas de qualités entre sa connectique HDMI 2.1 idéale pour le gaming sur consoles next-gen, sa dalle Qled de 55 pouces affichant une définition jusqu’en 4K et sa prise en charge de nombreuses normes vidéo. Ce modèle ne manque donc pas d’intérêt et se trouve même moins cher après presque 200 euros de réduction.

Le TCL 55QLED770, c’est quoi ?

Un téléviseur avec une dalle QLED de 55 pouces

Compatible 4K, HDR10, HDR10+, Dolby Vision IQ et Atmos

Optimisé pour le jeu : HDMI 2.1 en 4K@120 Hz

Petit plus : l’interface de Google TV

Affiché chez la pluspart des e-commerçants à 649,99 euros, le téléviseur TCL 55QLED770 est actuellement en promotion à 569,99 euros sur le site Cdiscount, mais grâce à une ODR de 100 euros valable jusqu’au 31 mai 2023, il revient à seulement 469,99 euros.

Un TV QLED réussi pour le prix

Il est vrai que Samsung règne en maître sur le marché des téléviseurs QLED, mais le constructeur TCL a su s’imposer avec ses modèles complets à prix attractif. Ici, son modèle 55QLED770 propose un cadre métallique fin et un écran aux bordures affinées pour renforcer l’immersion sur les contenus visionnés. La diagonale de 55 pouces, soit 140 centimètres, restera quant à elle bien confortable. Elle utilise la technologie QLED et offre une excellente qualité d’image, avec un large panel de couleurs et des contrastes amplement satisfaisants, sans pour autant atteindre le niveau de l’OLED.

La qualité d’affichage est renforcée par la définition 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels), qui permettra d’obtenir des détails plus précis et des images plus réalistes. Cette référence de chez TCL est aussi compatible avec les normes vidéos Dolby Vison IQ, HDR10, HDR10+ et HLG pour des images nettement plus lumineuses, des contrastes plus détaillés et des couleurs plus riches. Pour la partie audio, on pourra profiter du Dolby Atmos pour obtenir un son plus riche et immersif. Si la qualité n’est pas suffisante pour vous, il sera toujours possible de brancher une barre de son pour en augmenter la portée.

À l’aise pour le jeu et un OS fluide

En intégrant trois ports HDMI 2.1, le TV de TCL s’associera parfaitement avec les consoles next-gen, que sont la PlayStation 5 et la Xbox Series X. Il affichera sans broncher vos jeux, avec des taux de rafraîchissement de 120 FPS jusqu’en définition 4K. Il prend également en charge le taux de rafraîchissement variable (VRR) et l’ALLM, afin de lutter contre les déchirures d’écran – ou tearing – et obtenir une expérience en jeu fluide et sans latence.

Enfin, ce modèle tourne sous Google TV, une interface simple à appréhender et fluide. Sur la page d’accueil, vous retrouverez des films et des séries qui semblent pertinents pour vos goûts, en fonction des services auxquels vous êtes abonnés. Cet OS donne bien évidemment accès à de nombreuses applications comme Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, MyCanal, etc. Les assistants vocaux sont aussi de la partie, pour pouvoir contrôler votre téléviseur avec votre voix. On trouve même la fonctionnalité Chromecast, qui se chargera de diffuser des contenus depuis votre smartphone.

