Samsung Q950TS officialisée : voici la TV QLED 8K sans bordures du CES 2020

Samsung Corée ne pouvait pas attendre de présenter ses nouveaux modèles haut de gamme de TV avec une définition 8K. Avant même la présentation officielle du 5 janvier 2020 au CES 2020, de nombreuses fonctions et caractéristiques de la série 2020 Q950TS ont été révélées dans un communiqué de presse.

Nous en parlions à de nombreuses reprises, Samsung a dévoilé sa nouvelle TV 8K QLED de 65 pouces de diagonale qui porte la dénomination de Q950TS. Ce téléviseur introduit un nouveau design nommé Zero Bezel Infinity Design, une TV sans bordures avec une dalle qui couvre 99 % de la surface avant (si vous ne tenez pas compte du socle). De plus, cette TV est ultra-mince avec une épaisseur de seulement 15 mm et une surface arrière complètement plate (pour être collée au mur).

La TV Q950TS utilise une dalle LCD avec un système de rétro-éclairage FALD (Full Array Local Dimming) composé de nombreuses zones. Ce système, déjà disponible sur les précédents modèles, permet d’obtenir une luminosité constante et des pics de luminosité importants, idéal pour profiter du HDR dans les meilleures conditions. L’itération 2020 de cette technologie de rétro-éclairage améliorerait le pic de luminosité de plus de 20 % avec une meilleure gestion du blooming (ce que l’on appelle l’éclairage parasite). Samsung évoque un meilleur système antireflet et des angles de vue améliorés que l’on retrouve sur les modèles phares de 2019.

Samsung vante également les mérites de son nouveau processeur 8K avec un meilleur upscaling AI, qui utilise un réseau neuronal d’apprentissage profond (deep learning) qui améliorerait la qualité des images 4K et Full HD. Le constructeur coréen évoque ainsi une fonction Adaptive Picture pour pouvoir profiter d’une image 8K sans avoir le débit suffisant et une source de vidéos adéquate.

De plus, le téléviseur QLED 8K 2020 pourra profiter de la vidéo en streaming en 8K grâce au codec 8K AV1 de YouTube qui est pris en charge. Enfin, Samsung dispose également d’une technologie nommée AI ScaleNet qui réduit la perte de données liée à la compression lors du streaming d’une vidéo. Cette technologie sera appliquée à l’application Amazon Prime Video dans un premier temps.

L’interface logicielle a été améliorée pour simplifier la recherche de programmes. On note également qu’en plus de Samsung Bixby, on retrouvera désormais Amazon Alexa et Google Assistant.

Samsung semble aussi avoir soigné à la partie sonore avec une fonction nommée OTS (Object Tracking Sound Plus) qui reconnaît les objets en mouvement dans la vidéo et déplace le son le long des haut-parleurs montés derrière le téléviseur. Ce mode vous permet de vous immerger plus facilement dans un scène lorsqu’il y a un mouvement dynamique sur l’écran, comme une scène en mouvement rapide. Cette technologie, à elle seule, serait capable de reproduire un son surround 5.1 via les haut-parleurs internes.

Samsung évoque ainsi le terme « Q Symphony ». Cette technologie supporte non seulement les haut-parleurs du téléviseur, mais aussi avec les barres de son connectées. La fonctionnalité pourrait même être utilisée pour supporter des configurations de canaux 9.1.4 avec une qualité sonore améliorée. C’est une des technologies qui bénéficient du Best Of Innovation Award de la part du jury du CES 2020. Et enfin, l’ AVA (Active Voice Amplifier)pour que le téléviseur règle automatiquement le volume en fonction du niveau de bruit ambiant et rend les dialogues compréhensibles à tout moment. La poignée passive-agressive de la télécommande pour régler le volume vers le haut dès que le partenaire entre dans la pièce ne causera plus de litiges à l’avenir.

Samsung n’a pas encore communiqué le prix et la date de disponibilité de son téléviseur haut de gamme. Nous en saurons plus pendant le CES 2020.