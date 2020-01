Voici les premières photos des téléviseurs Samsung 8K QLED sans bordures

Une semaine avant le CES 2020, de premières images de la TV QLED de Samsung sans bordures ont fait surface.

Nous savions que Samsung allait présenter une TV sans bordures pendant sa conférence du CES 2020. Le média allemand 4K Filme est tombé sur les premières images de la gamme Samsung 2020 8K QLED sur le site de Samsung américain, environ une semaine avant la présentation officielle au CES 2020.

Le fabricant coréen a collé le châssis à la dalle du téléviseur à une distance minimale. Il en résulte des bordures extrêmement fines et même quasiment absentes. Samsung présenterait les nouveaux modèles de téléviseurs 8K avec le slogan : « Découvrez la puissance d’un avenir au-delà des frontières« , le modèle porterait le nom de Zero bezel TV et un seul modèle en 65 pouces serait prévu. Dans ce cas, les limites signifient le cadre de l’écran. Vous remarquerez que le pied de la TV est le même sur le modèle Q90R (2019) testé par Numerama. Samsung devrait utiliser son concept One Connect Box, l’ensemble des connectiques est déporté sur un boitier et l’ensemble est relié par une nappe discrète.

Enfin, Samsung devrait également dévoiler la barre de son Q800T, comme on peut le voir sur le visuel ci-dessus.

Ne vous inquiétez pas : au-delà de ces fuites, Samsung aurait également des surprises concernant la technologie microLED pour ses prochains modèles de téléviseurs.