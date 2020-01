8K Association Certified : voici la certification pour les TV 8K « de qualité »

Voici la nouvelle certification 8K Association Certified qui équipera les premiers téléviseurs 8K dès 2020.

La 8K Association (8KA) profite du CES 2020 pour communiquer sur sa nouvelle certification 8K Association Certified. Cette dernière permet de s’assurer qu’un certain nombre de caractéristiques équipe votre nouvelle TV en définition. Voici les pré-requis pour pouvoir apposer ce logo sur sa TV :

Définition : 7680 x 4320 pixels

Fréquence d’images en entrée : 24, 30 et 60 images par seconde

Luminosité de l’écran : plus de 600 cd/m2

Codec : HEVC

Interface : HDMI 2.1

La norme HDMI 2.1, par exemple, permet de supporter des définitions jusqu’en 10K, mais le plus important : la 8K à 60 images par seconde et en 4K à 120 images par seconde. La bande passante supportée est beaucoup plus élevée : 48 Gb/s contre 18 Gb/s pour le HDMI 2.0. Cette hausse de débit a bien d’autres conséquences : cette interface permet de profiter aussi du Dynamic HDR. Ce standard propose un plus vaste espace colorimétrique — théoriquement infini — pour offrir de meilleurs contrastes, détails et luminosité. Et ce, image par image.

L’association 8KA affirme que de nombreuses marques lanceront des téléviseurs certifiés en 2020. Actuellement, le consortium peut compter sur le soutien des principaux fabricants d’écrans : BOE, Innolux, Samsung Display, TCL (avec China Star Optoelectronics Technology, CSOT) et AUO. Environ 70 % des écrans produits auront donc la certification. Il manque cependant LG Display mais aussi les constructeurs japonais comme Panasonic par exemple.

Les premiers produits avec la certification 8K Association Certified sont les téléviseurs QLED de Samsung. On devrait d’ailleurs découvrir le dernier écran QLED avec ses bordures non visibles.