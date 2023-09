Le Xgimi Horizon Ultra possède toutes les qualités d’un vidéoprojecteur 4K exemplaire

À l'IFA, Xgimi a dévoilé son dernier produit. L'Horizon Ultra fusionne à merveille compacité, haute définition et avancées technologiques, plaçant la barre encore plus haut pour la concurrence.

Lors de l’IFA, la marque chinoise Xgimi, déjà bien connue des aficionados des vidéoprojecteurs compacts, a fait fort. Son dernier-né, l’Horizon Ultra, semble être la synthèse parfaite entre compacité, performance et innovation technologique.

Entre compacité et technologie de pointe

L’Horizon Ultra se positionne astucieusement à mi-chemin entre les petits vidéoprojecteurs et les modèles plus classiques. C’est une proposition tout-en-un d’un vidéoprojecteur Ultra HD fonctionnant sous Android TV 11. Sa définition native Ultra HD est de 3840 x 2160 pixels, rendue possible grâce à la technologie de « wobulation ».

La wobulation, c’est quoi ? Il s’agit d’une technique de traitement de l’image qui permet de doubler la définition affichée en faisant « osciller » très rapidement les micro-miroirs du DLP. En d’autres termes, chaque pixel est affiché deux fois en des positions légèrement différentes, permettant ainsi d’obtenir une image d’une résolution effective deux fois supérieure sans augmenter le nombre de micro-miroirs.

Mais l’Horizon Ultra ne s’arrête pas là. Compatible avec le Dolby Vision, le vidéoprojecteur promet des couleurs d’une précision chirurgicale avec une couverture impressionnante de 95 % de l’espace colorimétrique DCI-P3. Pour y parvenir, Xgimi combine astucieusement une source lumineuse LED et une source laser, permettant ainsi d’atteindre une puissance lumineuse de 2 300 lumens ANSI.

En pratique, cela se traduit par une capacité à projeter une image diagonale pouvant atteindre 200 pouces qui devrait être aussi lumineuse que les gros vidéoprojecteurs 4K habituels.

Connectivité et praticité au rendez-vous

Sous le capot, l’Horizon Ultra tourne grâce à un SoC MediaTek MT55 Cortex-A9612, soutenu par un GPU Mali-G52 et épaulé par 2 Go de RAM et 32 Go de stockage. Sa connectique est également riche : deux ports HDMI 2.0, deux ports USB, un port RJ-45, une prise analogique et un port audio optique. Niveau connectivité sans fil, il est à la pointe avec le Wi-Fi 6 et le Bluetooth 5.2.

Un autre atout majeur réside dans sa capacité à se configurer rapidement. Le vidéoprojecteur prend en compte la distance par rapport à la surface de projection, son alignement et même l’angle trapézoïdal. Mieux encore, il est capable de reconnaître un écran installé et d’ajuster son image en conséquence.

En termes de son, l’Horizon Ultra embarque des haut-parleurs stéréo développés avec Harman Kardon. Malgré une limitation inhérente à la proximité des deux enceintes, le rendu sonore devrait être de qualité. Il a du eARC en HDMI et une prise audio optique. De plus, l’appareil peut aussi être utilisé comme haut-parleur Bluetooth.

Compact, il ne pèse qu’un peu plus de 5 kg (6 kg avec l’alimentation), mais peut être monté sur un trépied ou suspendu au plafond. Le fabricant annonce une durée de vie de 25 000 heures pour ses sources lumineuses non remplaçables.

À 1 899 euros, l’Horizon Ultra de Xgimi ne fait pas que marquer les esprits. Il est une déclaration audacieuse qui vient bousculer les ténors traditionnels du secteur. Une preuve de plus que les fabricants chinois ont, aujourd’hui, toutes les cartes en main pour redéfinir les normes du marché. Notre test ne devrait pas trop tarder.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).