Urbain ou tout-terrain, le meilleur du vélo électrique est en promotion chez En Selle Marcel

Le printemps n’est plus qu’à quelques encablures, et les beaux jours ne devraient pas tarder à pointer le bout de leur nez. L’occasion idéale pour mettre le nez dehors et ressortir le vélo. Enfin si vous en avez un. Dans le cas contraire, En Selle Marcel et ses promotions sont là pour vous aider, quel que soit votre profil de cycliste.

Plus rapide que la marche à pied. Moins polluant et encombrant que la voiture. Parfait pour se déplacer au quotidien, faire du sport ou se détendre : le vélo est un mode de transport polyvalent qui a su gagner les faveurs de nombreux français ces dernières années. D’après l’association Vélo & Territoires, la pratique du vélo sur les routes française a ainsi progressé de 5 % sur l’année 2023, en particulier en milieu urbain (grâce notamment à l’utilisation de vélos cargos pour les livraisons).

Un essor qui s’explique aussi par la volonté du gouvernement de favoriser ce mode de transport grâce à un Plan Vélo qui vise à multiplier les aménagements dédiés aux vélos, à développer les services pour les cyclistes et à créer une filière du vélo française forte. Il est donc grand temps de rejoindre la révolution des vélocipèdes, d’autant plus qu’à l’aube du printemps, En Selle Marcel propose de nombreux modèles électriques en promotion. L’occasion d’obtenir une réduction de plusieurs centaines d’euros sur le vélo de vos rêves : petit urbain pour aller travailler chaque jour ou tout-terrain bien achalandé pour s’éclater le week-end : à vous de choisir.

Trek District+ 1 Lowstep : un vélo bien urbain

Vous vivez en ville et cherchez un vélo électrique fiable et simple à utiliser pour vous accompagner au quotidien ? Le Trek District+ 1 Lowstep est sans doute le modèle qu’il vous faut. Pourquoi ? Tout simplement parce que le constructeur a tout fait pour faciliter la vie des utilisateurs qui parcourent leur ville en long, en large et en travers.

Et cela commence par la silhouette du vélo, dont le cadre adopte une géométrie de type col de cygne (comprenez par là qu’il n’y a pas ici de barre droite entre la selle et le guidon). Ce format à un très gros avantage dans la mesure où il permet de monter et de descendre aisément de son vélo. Un bon point si vous l’utilisez en jupe, en robe ou en pantalon de costume.

Pour faciliter la vie de cyclistes urbains, et éviter les menus désagréments liés à la pratique du vélo en ville, Trek a particulièrement travaillé l’équipement de son deux roues. L’arrière accueille un porte-bagage capable de recevoir sacs, serviettes et autres porte-documents. Des éclairages puissants (100 lumens à l’avant) ainsi que des garde-boue avant et arrière sont installés de série. Dernier atout, une fourche télescopique avant qui permet, grâce à son débattement de 50 mm, d’absorber aisément les irrégularités de la route.

Côté fiche technique, pas grand-chose à redire sur les choix effectués par Trek. Le District+ 1 Lowstep peut compter sur un moteur Bosch Active Line de 250 W qui lui permet d’atteindre les 25 km/h, tandis qu’une batterie amovible de 300 Wh lui confère une bonne autonomie. Une transmission Shimano Nexus à 7 vitesses, des freins hydrauliques à disque Shimano MT 200 et des pneus extras larges de 50 mm viennent achever l’ensemble pour conférer sécurité et stabilité à ce vélo électrique.

Le Trek District+ 1 Low Step est actuellement en promotion chez En Selle Marcel au prix de 1 899 euros, soit une réduction de 500 euros par rapport à son prix habituel.

Moustache Samedi 27 Off : le tout-terrain qui passe partout

Avec le Samedi 27 Off, Moustache propose un VTT à assistance électrique taillé pour les grands espaces et les sorties techniques. Un modèle particulièrement bien achalandé qui mise sur une fiche technique impressionnante.

Moustache a en effet doté le Samedi 27 Off d’une motorisation Bosch Performance Line 250 W qui développe un couple de 65 Nm. Un moteur idéal pour rouler sur les chemins, ou vous filer un coup de main durant l’ascension d’une côte un peu trop prononcée. La batterie (amovible) Bosch PowerTube 500 Wh est capable de se recharger à fond en moins de quatre heures. Petit plus, elle peut être rechargée directement sur le vélo grâce à une prise positionné sur le cadre.

Côté freinage et transmission, Moustache s’est appuyé sur le savoir-faire de Shimano. Le Samedi 27 Off se retrouve donc avec un système de transmission pour VTT Shimano Deore à 11 vitesses composé d’un plateau à 34 dents et d’une cassette allant de 11 à 46 dents. Des freins à disque hydrauliques Shimano MT200 confèrent un freinage puissant et précis en toute circonstance.

Une fourche Suntour XCM ATB disposant de 100 mm de débattement et des pneus Maxxis Forekaster 27,5 x 2,35 viennent compléter l’ensemble pour assurer confort et précision en descente comme sur le plat. Le Moustache Samedi 27 Off bénéficie en ce moment d’une réduction de 600 euros qui le fait tomber à 2 499 euros chez En Selle Marcel.

Réductions et codes promo : découvrez les meilleures offres d’En Selle Marcel

Si vous n’avez pas trouvé votre bonheur avec les deux modèles présentés ici, ce n’est pas un problème. La raison ? En Selle Marcel propose actuellement de nombreuses offres sur son catalogue, en particulier parmi les références des marques Trek, Moustache ou encore Electra. De quoi économiser jusqu’à 30 % selon les modèles et les marques.

Et si aucun des vélos en promotions ne vous convient (vous êtes décidément très difficile en affaire), sachez qu’En Selle Marcel propose actuellement un code de réduction à utiliser sur tout son catalogue, exception faite des modèles disposant déjà d’une remise. En rentrant le code MARCEL dans votre panier, vous obtiendrez une réduction de 100 euros par tranche de 1 000 euros. De quoi alléger un tantinet la facture.