Le téléphone fixe est encore présent dans la majorité des ménages français, et pourtant, on ne l'a certainement jamais aussi peu utilisé. Et vous ? Quelle est votre politique vis-à-vis du bon vieux téléphone fixe ? C'est notre sondage de la semaine.

Vous le savez, à Frandroid, nous dédions beaucoup de temps et d’énergie à la question de la téléphonie mobile, aux smartphones et leur écosystème. C’est un sujet qui nous passionne et qui continuera de nous passionner longtemps. Mais cela ne nous empêche pas d’être de grands sensibles, et parfois même de profonds nostalgiques.

C’est pourquoi en ce week-end de réveillon de Noël, nous nous sommes demandé ceci : utilisez-vous encore un téléphone fixe ? D’après une enquête de l’Insee, en 2020, 82 % des ménages en possédaient encore un. Mais l’utilise-t-il vraiment ?

Une question : pourquoi ?

Si c’est le cas, la question se pose tout de de même du pourquoi, à une époque où les opérateurs français proposent des forfaits 4G et 5G à des prix parmi les plus bas du monde. Tant et si bien qu’ils se demandent même s’ils ne vont pas finir par les augmenter.

Est-ce que, comme beaucoup de personnes dans notre entourage, vous possédez encore un téléphone fixe, mais vous ne vous en servez plus vraiment, à part pour répondre aux enquêtes téléphoniques et autres démarcheurs un brin casse-pieds ?

Est-ce que le téléphone fixe se cantonne à votre poste de travail où il trouve toute sa place ? Ou bien assumez-vous tout simplement de continuer à vous en servir de temps à autre sans ressentir le besoin de s’en séparer ?

Est-ce que vous avez encore un téléphone fixe ?

Voici donc notre sondage de la semaine consacré à cette épineuse question :

Est-ce que vous avez encore un téléphone fixe ?

Oui à la maison et je l'utilise

Oui, mais à mon poste au travail

Oui à la maison, mais je ne l'utilise pas

Non

Comme toujours, nous vous invitons à motiver votre réponse et à nous raconter les raisons de votre choix. En fin de semaine, nous sélectionnerons les bonnes feuilles parmi vos réponses que nous intègrerons à cet article.

