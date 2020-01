Jusqu’à 330 euros de remise sur les meilleurs smartphones du moment avec ce forfait sans engagement

Cette semaine, RED by SFR propose à la fois de belles baisses de prix sur plusieurs smartphones haut de gamme, mais aussi une réduction sur le tarif de son forfait mobile le plus intéressant. On vous donne toutes les infos !

Comment parvient RED by SFR pour proposer l’un des forfaits mobiles les plus intéressants du marché ? Simplement en proposant un abonnement mensuel avec 60 Go de données mobiles pour 12 euros par mois. Le tout sans ajouter de période d’engagement et sans faire évoluer la facture au bout d’un ou deux ans. En revanche, l’offre ne dure que jusqu’au 27 janvier prochain, il vaut mieux ne pas traîner. Et comme si cela ne suffisait pas, RED by SFR réduit également le prix d’une sélection de smartphones, allant de l’iPhone XS au Samsung Galaxy S10e.

Un forfait qui vous laisse les coudées franches

Pour 12 euros par mois, on pourrait penser que RED by SFR se montrerait particulièrement avare en données mobiles. Pourtant, il s’agit bien du généreux forfait mobile à 60 Go de data mensuelle. “Généreux”, car en plus de cette enveloppe data conséquente, le forfait mobile RED by SFR comprend tous les mois :

Les appels et les SMS illimités en France (métropole + DOM-TOM) et en Europe

Une couverture data de 8 Go en Europe

Le service SFR sécurité qui offre des outils de gestion de mot de passe et de sécurité depuis votre smartphone

On vous le disait plus tôt, le forfait mobile RED by SFR est sans engagement, ce qui vous permet de l’interrompre lorsque vous le souhaitez. Mais son autre avantage de taille devrait vous pousser à conserver ce forfait aussi longtemps que vous le pourrez, puisque son prix n’évoluera pas au bout de six mois, un an, deux ans et même dix. Vous payerez toujours 12 euros par mois, du début à la fin.

Si les options proposées par le forfait mobile de RED by SFR sont insuffisantes à vos yeux, vous avez tout loisir de personnaliser votre abonnement. Vous pouvez ajouter une myriade d’options pour quelques euros supplémentaires par mois. On trouve pêle-mêle :

100 Go de données mobiles pour 8 euros supplémentaires par mois

15 Go de data à utiliser depuis l’Europe, la Suisse, l’Andorre ainsi que les USA et le Canada pour 5 euros supplémentaires par mois

Les appels illimités vers l’Amérique du Nord pour 2 euros supplémentaires par mois

En plus de cela, cette semaine RED by SFR vous offre également la possibilité de protéger gratuitement l’un de vos appareils avec SFR Sécurité + Password. En effet, ce service vous fournit un antivirus si vous le souhaitez et assure la protection de vos données bancaires, ou encore la géolocalisation de votre téléphone en cas de perte ou de vol.

Des smartphones à prix réduit

Dans la foulée, RED by SFR met en place une promotion allant jusqu’à moins 330 euros sur une série de smartphones et ce, jusqu’au 10 février prochain.

Le Samsung Galaxy S10e passe par exemple à 549 euros au lieu de 599 euros au lieu de 599 euros, soit une remise immédiate de 50 euros.

On vous le conseille pour :

Ses très bonnes performances photo

Sa qualité audio qui frise la perfection

Sa prise en main particulièrement agréable

L’iPhone XS Max 256 Go voit son prix chuter à 999 euros au lieu de 1 299 euros au lieu de 1 299 euros, soit une réduction de 330 euros

On vous le conseille pour :

Son superbe écran

La qualité de ses photos, quelles que soient les conditions

Sa fluidité et ses performances

Quant au Sony Xperia 5, il est désormais vendu 649 euros au lieu de 749 euros au lieu de 749 euros, soit une promotion de 100 euros.

On vous le conseille pour :

Ses hautes performances grâce à son SoC Snapdragon 855

Son format 21:9 qui en fait un smartphone moins imposant

Son écran OLED au contraste infini

Changer de forfait en toute simplicité

Dès que vous souscrivez au forfait 60 Go de RED by SFR, il vous sera demandé de fournir votre code RIO (obtenu en composant le 3917). Ce dernier vous permet de conserver votre numéro de mobile actuel lors du changement d’opérateur. Vous pouvez également demander à RED by SFR de vous fournir un nouveau numéro.