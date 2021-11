Un forfait mobile 60 Go pour seulement 6,99 €/mois : voici le nouveau champion du rapport qualité-prix

Cet automne est décidément propice à ceux qui veulent changer de forfait mobile. Depuis ce matin, Prixtel propose ainsi un nouveau champion du rapport quantité-prix avec son forfait Le grand : une offre flexible qui permet d’avoir jusqu’à 100 Go de data en 4G à partir de 6,99 euros par mois.

La baisse des prix continue sur le marché des opérateurs téléphoniques. Et cette semaine c’est Prixtel qui frappe un grand coup avec ses nouvelles offres. Ses trois principaux forfaits voient ainsi leur tarif baisser. Mais c’est sans conteste Le grand, avec son offre 60 Go à 6,99 euros par mois qui est la plus intéressante.

Pourquoi le forfait Le grand est aussi intéressant cette semaine ?

Tout simplement parce qu’il est très rare de voir le prix de ce forfait chuter autant. Habituellement proposé à 12,99 euros par mois, Le grand passe cette semaine à seulement 6,99 euros par mois pour son premier palier. Un tarif et une enveloppe de data que les autres opérateurs ne proposent jamais, alors même qu’ils ont considérablement baissé le prix de leurs offres ces derniers temps.

Ce prix bas n’est d’ailleurs pas le seul avantage de ce forfait. Le grand est un forfait à paliers. C’est la principale particularité des offres de Prixtel : vous ne payez que ce que vous consommez, dès lors que vous dépassez l’un des trois paliers. Ainsi, avec le forfait mobile Le grand, si vous consommez :

Entre 0 et 60 Go de data par mois, vous ne payez que 6,99 euros par mois

Entre 60 et 80 Go de data par mois, vous ne payez que 9,99 euros par mois

Entre 80 et 100 Go de data par mois, vous ne payez que 12,99 euros par mois

Quel que soit le palier que vous atteignez en un mois, lors de la remise à zéro mensuelle de votre forfait vous retombez obligatoirement sur le premier palier, à 6,99 euros par mois.

Le grand a beau être un forfait au rapport quantité de data-prix très intéressant, il intègre les appels, SMS et MMS illimités et une enveloppe data de 15 Go de data pour voyager en Europe. C’est un forfait sans engagement, vous pouvez donc changer d’opérateur à tout moment.

Notez pour finir que le forfait Le grand est actuellement en promotion jusqu’au mardi 9 novembre prochain. Ce tarif mensuel n’est valable qu’un an. Passé 12 mois d’abonnement, Le grand retourne à son prix normal, soit 12,99 euros/mois pour le premier palier, 15,99 euros/mois pour le second et 18,99 euros/mois pour le dernier palier.

Le petit et Le géant également en promotion cette semaine

Le grand n’est pas le seul forfait mobile de Prixtel. Deux autres forfaits flexibles sont également en promotion cette semaine : Le petit et Le géant.

Le petit est un forfait mobile à petit prix. Il possède trois paliers de data, avec des prix allant de 4,99 euros par mois à 9,99 euros par mois. Avec le petit, si vous consommez :

Entre 0 et 10 Go de data par mois, vous ne payez que 4,99 euros par mois (9,99 euros par mois après un an)

Entre 10 et 20 Go de data par mois, vous ne payez que 7,99 euros par mois (12,99 euros par mois après un an)

Entre 20 et 30 Go de data par mois, vous ne payez que 9,99 euros par mois (14,99 euros par mois après un an)

Tout comme Le grand, le forfait sans engagement Le petit propose les appels, SMS et MMS illimités et une enveloppe data de 10 Go de data pour voyager en Europe.

À l’opposé du petit, Le géant est le forfait mobile qui s’adresse à ceux qui ont besoin de beaucoup de data. Lui aussi est un forfait flexible avec trois paliers. Ainsi, si vous consommez :

Entre 0 et 100 Go de data par mois, vous ne payez que 9,99 euros par mois (15,99 euros par mois après un an)

Entre 100 et 130 Go de data par mois, vous ne payez que 12,99 euros par mois (18,99 euros par mois après un an)

Entre 130 et 160 Go de data par mois, vous ne payez que 15,99 euros par mois (21,99 euros par mois après un an)

Le géant propose les mêmes avantages et options que le forfait Le grand : appels, SMS et MMS illimités, absence d’engagement et enveloppe de roaming de 15 Go en Europe. Par ailleurs, si vous êtes proche d’une ville déjà couverte, Prixtel propose une option 5G pour 5 euros par mois en plus.

Prixtel s’engage pour l’environnement

Prixtel s’engage à compenser les émissions de CO2 générées par l’utilisation du forfait de ses clients et de son activité professionnelle. L’opérateur français estime ainsi qu’un forfait mobile peut engendrer une émission de CO2 pouvant s’élever jusqu’à 30 kg par an. Pour compenser ces émissions, Prixtel définit chaque année un plan de compensation CO2. En 2019 et 2020, Prixtel a ainsi planté 8000 arbres pour compenser 1000 tonnes de CO2. En 2020 et 2021, Prixtel s’est engagé avec la FCAA (France Carbon Agri Association) afin de financer les réductions d’émissions carbone d’agriculteurs français pour compenser 1500 tonnes de CO2.