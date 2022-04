Ce forfait mobile 100 Go est accompagné d’un smartphone offert

Pour son nouveau Deal, RED propose un forfait mobile 100 Go à 15 euros par mois avec un twist. En effet, l’opérateur offre un smartphone sans surcoût : le nouveau Redmi Note 11. Un smartphone équilibré qui n’a pas manqué de plaire à la rédaction.

En marge de ses offres classiques, RED a mis en place un forfait pour celles et ceux qui veulent obtenir un smartphone et un abonnement sans se prendre la tête.

Ainsi, pour 15 euros par mois, vous avez accès à une grosse enveloppe data, tous les services d’un bon forfait mobile et un téléphone offert. Et pas n’importe quel appareil puisqu’il s’agit du récent Xiaomi 11. Un smartphone milieu de gamme plaisant à utiliser au quotidien qui a écopé d’un 8/10 dans nos colonnes.

Un smartphone qui maintient un bon équilibre

Avec sa diagonale de 6,43 pouces, le Redmi Note 11 se place comme un grand smartphone. Pourtant, sa taille ne le rend pas moins agréable à prendre en main, et ce grâce à un design qui a déjà fait ses preuves sur la précédente génération. Cela dit, les bords sont plus plats, le téléphone plus fin et le module photo a été réorganisé pour que le flash soit plus près du module photo.

Au niveau de l’écran, le Redmi Note 11 opte pour la technologie OLED, comme le Redmi Note 10 avant lui. Il propose une définition Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels) et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il profite d’un très bon calibrage, tant des contrastes que de la luminosité. Vous pourrez donc profiter de votre contenu préféré même en extérieur.

Un Snapdragon pour les performances

Avec cette nouvelle génération arrive une nouvelle puce. Le Redmi Note 11 s’appuie désormais sur le processeur Snapdragon 680, qui offre un peu plus de puissance que la Snapdragon 768. Couplé à 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, il permet d’assurer une expérience utilisateur fluide au quotidien, aussi bien dans la navigation web qu’avec les applications de streaming.

Une batterie de 5 000 mAh alimente le tout. Le Redmi Note 11 peut ainsi tenir une journée et demie loin du chargeur. Mieux, il n’a besoin que d’une heure pour récupérer 90 % de son énergie avec la charge rapide 33 W.

Comment obtenir le Redmi Note 11 ?

Sur la boutique de RED, le Redmi Note 11 affiche un prix de 249 euros. Pourtant l’opérateur offre le smartphone si vous souscrivez au forfait mobile 100 Go du RED DEAL. Attention cependant, vous n’avez qu’une semaine pour bénéficier de l’offre.

Que vaut le forfait mobile 100 Go de RED ?

Si le Redmi Note 11 est le principal avantage de l’offre, le forfait 100 Go de RED n’est pas en reste en termes d’arguments. Il se place comme une offre mobile complète à un prix doux puisqu’il est facturé 15 euros par mois. Ce prix n’inclut aucun remboursement différé du smartphone, celui-ci étant offert. Chaque mois, vous avez accès :

à 100 Go de data 4G ou 5G ;

aux appels, SMS et MMS illimités vers et depuis la France ;

à 15 Go de data 4G à utiliser dans les DOM/Europe ;

à la carte SIM à 1 euro au lieu de 10 euros.

Attention cependant, un engagement minimum de 24 mois est demandé lors de la souscription.

Comme à son habitude, RED s’occupe de toutes les démarches lors du changement d’opérateur. Vous pouvez conserver votre ancien numéro, en fournissant le code RIO de votre contrat sur le site de RED lors de la souscription. Enfin, le passage chez RED se fait sans la moindre interruption des services mobiles, ce qui vous permet de profiter de votre smartphone en continu.