Ce forfait mobile à 7,99 euros va vous faire oublier votre précédent opérateur

Il est temps de lâcher enfin ce forfait mobile qui pèse chaque mois sur votre budget. Mais n’ayez crainte, pas question d’être privé d’une belle enveloppe de données mobiles. En effet, Prixtel propose en ce moment un copieux forfait de 80 Go à tout juste 7,99 euros par mois.

Certaines augmentations de tarifs sont inévitables, comme celles relatives à l’électricité. Heureusement, en contrepartie, d’autres factures peuvent facilement être optimisées, et les forfaits mobiles en font partie.

Prixtel propose toute une série d’offres aussi généreuses qu’abordables, et surtout ajustables automatiquement en fonction de vos besoins en données mobiles. Les forfaits sans engagement Oxygène de 80 Go à seulement 7,99 euros par mois ou encore Le grand de 130 Go à 9,99 euros, en sont de beaux exemples.

Forfait mobile Oxygène : bien plus que l’essentiel à prix plancher

Si le forfait Oxygène de Prixtel s’impose comme l’un des moins chers du marché, celui-ci ne manque pourtant pas d’arguments. Affichée à tout juste 7,99 euros par mois, cette offre mobile est particulièrement généreuse et comprend :

une enveloppe de 80 Go ajustable jusqu’à 120 Go et utilisable en France Métropolitaine ;

dont 15 Go de données mobiles utilisables en Europe ou dans les DOM et déductibles de l’enveloppe principale ;

une connectivité 4G/4G+ établie sur le réseau SFR ;

les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine, mais aussi depuis l’Union européenne et les DOM en local ainsi que vers la France ;

la possibilité de passer ses appels en VoWiFi.

Même si la tendance est aux forfaits démesurés, l’ARCEP révèle dans son dernier rapport un chiffre étonnant et contraire aux idées reçues. Les Français ne consomment en moyenne que 15,9 Go par mois, soit bien loin des 150, voire plus de 200 Go proposés à prix d’or par de nombreux opérateurs. Le forfait Oxygène apporte donc 5 fois plus de gigas que nécessaire pour la plupart des utilisateurs.

Une offre flexible pour ne payer que le nécessaire

Le forfait Oxygène est si copieux, que le risque de se retrouver à court au milieu du mois est infime. D’autant que Prixtel a pensé à tous ces moments spécifiques où vous utilisez davantage la 4G : lors de vos déplacements professionnels, en vacances, ou tout simplement en cas de panne de votre box.

Durant tous ces moments clés, vous ne serez jamais pris au dépourvu, ce forfait étant ajustable par paliers et vous permettant d’obtenir jusqu’à 120 Go de données mobiles.

À la fin du mois, vous payez seulement la part que vous avez réellement consommée, à savoir :

7,99 euros jusqu’à 80 Go ;

9,99 euros au-delà et jusqu’à 100 Go ;

11,99 euros au-delà et jusqu’à 120 Go.

Dans tous les cas, le mois suivant, le forfait Oxygène se réinitialise à 80 Go pour éviter tout surcoût inutile.

Le grand : encore plus de gigas, mais toujours à prix mini

Certains utilisateurs passent l’essentiel de leur journée à l’extérieur, privé de leur Wi-Fi domestique, avec parfois un besoin récurrent de partager leur connexion avec leur tablette ou leur PC.

Pour ces itinérants et tous ceux qui veulent se passer de la fibre à domicile, Prixtel a prévu le forfait Le grand. Particulièrement généreuse et toujours à prix doux, cette offre inclut de base 130 Go de données mobiles pour seulement 9,99 euros par mois.

À l’instar du forfait Oxygène, cette enveloppe de gigas est évolutive par paliers et peut atteindre jusqu’à 170 Go pour un tarif restant quoi qu’il arrive sous la barre des 13,99 euros par mois.

Complet, flexible et compétitif, celui-ci pourra sans encombre vous accompagner à travers les années, et ce, même si vos besoins évoluent dans le temps.

Pour souscrire, c’est simple et rapide

L’ensemble des forfaits mobiles flexibles et sans engagement de Prixtel, dont les offres Oxygène à 7,99 euros par mois et Le grand à 9,99 euros par mois, peuvent être souscrits directement depuis le site internet de l’opérateur.

Une fois l’offre adéquate sélectionnée, il vous suffit d’indiquer vos coordonnées, et éventuellement votre code RIO (disponible en appelant le 3179) pour conserver votre numéro de mobile. Si vous optez pour cette option gratuite, Prixtel se charge pour vous de résilier votre contrat auprès de votre ancien opérateur.

Une fois les 10 euros d’activation réglés et la souscription finalisée, vous recevez sous quelques jours votre nouvelle carte SIM. Et dès que la ligne est opérationnelle, un SMS vous est automatiquement transmis. Pratique, simple, efficace.

Et à chaque fin de mois, vous pouvez faire le bilan de vos gigas réellement consommés depuis votre espace client. Prixtel s’engage à compenser les émissions de CO2 générées chaque fois que vous utilisez vos données mobiles, en plantant des arbres sur le sol français.