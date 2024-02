Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Ultra : voici les prix en euros attendus

Alors que leur présentation en Europe approche à grands pas, on en sait plus sur le prix des Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Ultra en euros.

On sait déjà que les Xiaomi 14 vont très bientôt être présentés en Europe, juste à temps pour le MWC 2024 à Barcelone qui démarre à la fin du mois de février. On sait que les smartphones promettent monts et merveilles, notamment du côté de la photo et des performances.

Finalement, la grande question encore en suspens concerne les prix en euros des nouveaux smartphones. Ça tombe bien, le leaker réputé billbil-kun partage, dans un article publié sur Dealabs, des informations croustillantes à ce sujet.

Les prix en euros des Xiaomi 14 et Xiaomi 14 Ultra

Attendez-vous donc à un Xiaomi 14 de 12 Go de RAM et 512 Go de stockage vendu en Europe à 1099 euros. En outre, la marque annoncerait aussi un Xiaomi 14 Ultra avec une configuration de 16/512 Go au tarif conseillé de 1499 euros.

Le Xiaomi 14 classique serait disponible en trois coloris d’après billbil-kun : vert, noir et blanc. Pour la déclinaison Xiaomi 14 Ultra, vous auriez le choix entre noir et blanc.

D’aucuns noteront la hausse de prix de 100 euros par rapport à l’année dernière pour le Xiaomi 14. En 2023, le Xiaomi 13 était lancé à 999 euros.

Pas de Xiaomi 14 Pro

Depuis quelque temps, un bruit de couloir laisse entendre que le Xiaomi 14 Pro ne sera pas lancé en Europe. Le leaker affirme qu’il peut confirmer cette information. C’est pourquoi ses informations sur le prix des produits évoquent uniquement le Xiaomi 14 classique et le Xiaomi 14 Ultra.

Or, si le Xiaomi 14 est déjà bien connu — et officialisé en Chine depuis 2023, le Xiaomi 14 Ultra garde encore quelques secrets. La principale information le concernant fait état d’un module photo très ambitieux.

Pour rappel, la conférence de Xiaomi est prévue le 25 février 2024.