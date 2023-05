Le permis de conduire dématérialisé s’invite dans votre smartphone : comprendre son fonctionnement

Votre smartphone est sur le point d'endosser un nouveau rôle, celui de dépositaire de votre permis de conduire. Plus besoin de fouiller frénétiquement dans votre portefeuille lors d'un contrôle routier, votre fidèle compagnon technologique viendra à votre secours.

Comme le révèle Le Parisien, nos smartphones s’apprêtent à jouer un nouveau rôle : celui de gardien de votre permis de conduire. En effet, une version numérique du permis de conduire va bientôt voir le jour, nichée confortablement dans une application. Vous pourrez donc montrer patte blanche lors d’un contrôle routier en brandissant votre smartphone plutôt que de fouiller désespérément dans votre portefeuille.

Ce permis nouvelle génération, consultable sans même avoir besoin de connexion Internet (pratique pour les zones blanches), servira aussi de preuve d’identité en ligne. Il ne remplacera pas nos documents physiques, c’est une copie certifiée conforme d’un document administratif.

Comment ça marche ?

Le permis de conduire numérique sera disponible dans l’onglet « Portefeuille » de l’application France Identité (iOS et Android), développée par l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Actuellement en version bêta et testée dans certains départements, on ne la trouve pas encore dans les stores, elle héberge déjà le jumeau numérique de la carte nationale d’identité électronique (CNIe). Ce « e-Permis de conduire » reprend le design de la carte plastifiée au format carte de crédit qui est en vigueur depuis 2013.

Ne vous inquiétez pas, même avec votre ancien permis rose, vous pourrez obtenir une version dématérialisée. Cependant, vous devrez déjà avoir enregistré le clone numérique de la CNIe dans l’application.

Pour importer votre permis dans l’application, deux options s’offriront à vous. La première consiste à récupérer votre Relevé d’information restreint (RIR), sur le site de téléservice Télépoints, grâce à votre numéro de permis. En gros, vous scannez un QR Code et hop, magie de la technologie, votre permis est dans votre téléphone.

La deuxième méthode, encore plus simple, consiste à « importer mes droits à conduire » en interrogeant à distance la base de données de la Délégation à la sécurité routière. Le permis est ensuite téléchargé et sera disponible hors connexion à Internet.

Et en cas de contrôle routier ?

En cas de contrôle routier, il vous suffira de jouer les technophiles en ouvrant l’application et en présentant vos « droits à conduire », accessibles même dans le fin fond de la campagne sans le moindre réseau. Les forces de l’ordre, qui ne sont pas restées à l’âge de pierre, disposent de smartphones NEO équipés d’un lecteur de puce NFC. Ils pourront ainsi vérifier en un clin d’œil la validité de votre permis et s’assurer que vous n’êtes pas un dangereux criminel en cavale.

Pour votre employeur ? Pour louer ?

Normalement, tout est prévu. Vous pourrez éditer en un éclair d’un justificatif qui atteste de votre habilité à conduire. Vous pourrez créer ce document, préciser son destinataire (un loueur, un employeur…), et obtenir un document officiel prêt à être envoyé par e-mail ou via une application de messagerie comme WhatsApp. Toutefois, si vous partez en voyage loin, il sera toujours nécessaire d’avoir au moins la version papier de votre permis de conduire, et au mieux une version internationale.

C’est prévu pour quand ?

La généralisation de cette application est prévue pour début 2024, quelques semaines après la mise à disposition de l’application France Identité à un public plus large.

La newsletter Watt Else est LE rendez-vous immanquable de Numerama dédié à la mobilité du futur. Inscrivez-vous par ici !