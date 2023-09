Voici le Raspberry Pi 5, ses nouveautés, sa disponibilité et son prix

Le Raspberry Pi 5 a été annoncé ! Quatre ans après le 4, il profite d'une amélioration sensible de ses performances, ainsi que quelques nouveautés bienvenues.

Depuis son lancement en 2012, la Raspberry Pi a su rester la référence du monde de la bidouille grâce à une carte comprenant tous les composants essentiels d’un PC, vendu à un prix plancher : 35 dollars HT.

Quatre années après l’annonce du Raspberry Pi 4, son successeur, le Raspberry Pi 5, a été dévoilé. Il s’affirme une fois de plus comme un « ordinateur tout-en-un » avec des performances 2 à 3 fois supérieures à celles de la génération précédente. Derrière cette hausse substantielle des performances, on trouve un SoC (System on Chip) conçu en interne avec Broadcom qui vise à offrir les meilleures performances possibles.

Les changements en détail

Le Raspberry Pi 5 est équipé d’un SoC Broadcom BCM2712 ARM Cortex-A76 quadricœur 64 bits qui tourne à une vitesse de 2,4 GHz et d’un GPU VideoCore VII à 800 MHz. Ces caractéristiques permettent une amélioration notable des performances graphiques, avec le support des technologies OpenGL ES 3.1 et Vulkan 1.2. En outre, ce mini PC propose une double sortie d’affichage 4K60 via HDMI et prend en charge un éventail plus large de caméras grâce à son nouveau processeur de signal d’image.

Le petit PCB a également optimisé ses connexions USB 3.0, qui, bien qu’ayant théoriquement la même vitesse de 5 Gbit/s que la génération précédente, fonctionnent plus rapidement grâce à une puce Southbridge dédiée. Cette optimisation permet de plus que doubler la bande passante USB globale. Par ailleurs, le Raspberry Pi 5 introduit des émetteurs-récepteurs MIPI 1,5 Gbit/s à quatre voies, triplant ainsi la bande passante totale et supportant une combinaison d’up à deux caméras ou écrans.

Concernant le stockage, les performances du slot SD ont été grandement améliorées, avec des performances maximales doublées par rapport à la génération précédente grâce à la prise en charge du mode haute vitesse SDR104. De plus, une interface PCI Express 2.0 à voie unique est désormais disponible, offrant ainsi la prise en charge de périphériques à large bande passante.

Prix et versions

Le Raspberry Pi 5 sera disponible en deux versions, avec un choix de 4 Go ou 8 Go de RAM LPDDR4X-4267. Pour exploiter pleinement les capacités de cette nouvelle plateforme, les utilisateurs devront installer la dernière version du système d’exploitation Raspberry Pi, nommée Bookworm, qui sera lancée mi-octobre. Raspberry Pi OS est le système d’exploitation recommandé, mais vous pouvez installer ce que vous voulez, y compris Android, Windows 11 ARM et de nombreuses distributions GNU/Linux.

Côté connectivité, le Raspberry Pi 5 ne supporte pas le Wi-Fi 6, se limitant ainsi au Wi-Fi 5 (802.11ac double bande). En revanche, il est doté d’une Horloge en temps réel (RTC), une première pour la gamme, alimentée par une batterie externe.

Pour les intéressés, le Raspberry Pi 5 est déjà disponible en précommande, avec une sortie officielle prévue pour la fin octobre. Le modèle 4 Go sera proposé à 60 dollars (57 euros HT environ), tandis que la version 8 Go sera vendue 80 dollars (76 euros HT environ).

Caractéristiques brutes

Broadcom BCM2712 2,4 GHz quad-core 64-bit Arm Cortex-A76 CPU, with cryptography extensions, 512KB per-core L2 caches and a 2MB shared L3 cache

VideoCore VII GPU, supporting OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2

Dual 4Kp60 HDMI® display output with HDR support

4Kp60 HEVC decoder

LPDDR4X-4267 SDRAM (4GB and 8GB SKUs available at launch)

Dual-band 802.11ac Wi-Fi®

Bluetooth 5.0 / Bluetooth Low Energy (BLE)

microSD card slot, with support for high-speed SDR104 mode

2 × USB 3.0 ports, supporting simultaneous 5Gbps operation

2 × USB 2.0 ports

Gigabit Ethernet, with PoE+ support (requires separate PoE+ HAT)

2 × 4-lane MIPI camera/display transceivers

PCIe 2.0 x1 interface for fast peripherals (requires separate M.2 HAT or other adapter)

5V/5A DC power via USB-C, with Power Delivery support

Raspberry Pi standard 40-pin header

Real-time clock (RTC), powered from external battery

Power button

