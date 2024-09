Raspberry Pi s’associe à Sony pour créer une caméra IA : quels sont les usages ?

Après avoir proposé un kit IA « maison » pour moins de 100 euros, Raspberry Pi crée une caméra IA en collaboration avec Sony pour développer des applications basées sur la vision.

Le Raspberry Pi est un petit ordinateur bon marché bien connu de la communauté des makers. Après avoir dévoilé un kit IA, l’entreprise propose désormais une caméra embarquant de l’IA en partenariat avec Sony pour moins de 100 euros.

Une IA autonome

En juin dernier, on apprenait que Raspberry faisait le choix de créer un kit IA maison permettant à tout un chacun de créer ou tester des applications IA. Aujourd’hui, la fondation Raspberry continue sur sa lancée et vient d’annoncer une caméra incorporant des fonctionnalités IA sans l’aide de GPU supplémentaire. Issue d’une collaboration avec Sony, cette caméra se présente avec la philosophie de l’entreprise : peu coûteux et efficace.

Portant le doux nom d’IMX500, cette caméra produit des images en 12,3 Mpx (4 056 x 3 040 px) avec la possibilité d’enregistrer des vidéos en 60 fps et jusqu’en 240 fps dans une résolution en 1080p. Avec un traitement IA, la sortie vidéo sera limitée à 30 fps.

Cette nouvelle caméra devrait permettre de démocratiser l’IA sur ces micro-ordinateurs. Sur son site, Raspberry indique que son kit IA est extrêmement puissant, mais nécessite un Raspberry Pi 5 pour fonctionner ainsi qu’une caméra externe. Cette nouvelle caméra, elle, en récupérant la charge de traitement IA sur son module devient compatible avec toutes les versions de Raspberry.

Pour quels usages ?

En s’associant avec Sony et sa suite d’outils, Ce module Raspberry devrait permettre d’identifier facilement des objets et des personnes. On peut retrouver sur leur site un guide de démarrage pour découvrir ces usages plus en détail.

Alors quel kit devez-vous vous procurer ? La fondation annonce que le kit IA à des performances théoriques supérieures à celle de la caméra, mais n’est compatible qu’avec la Raspberry Pi 5. La caméra seule est disponible au prix de 80 euros en France et est compatible avec tous les autres micros ordinateurs de la gamme.

Les deux produits présentent des avantages certains et votre budget semble être le seul compas à suivre selon la fondation.