Le Flipper Zero, gadgets préférés des hackers, devient encore plus puissant

Si vous vous intéressez un peu au monde de la bidouille informatique, il y a des chances pour que vous ayez entendu parler du Flipper Zéro. Hé bien le petit accessoire à tout faire va devenir encore plus polyvalent avec a dernière mise à jour.

Source : Flipper

Le Flipper Zero a atteint l’âge de la maturité. Véritable télécommande à tout faire et gadget de choix pour les hackers de tout poil, l’appareil vient de recevoir une mise à jour importante. La version 1.0 de son système d’exploitation vient d’être publiée par le fabricant de l’accessoire. De quoi lancer une nouvelle vague d’intérêts pour le petit gadget, note The Verge.

Pour rappel, le Flipper Zero est un micro-ordinateur destiné à détecter et exploiter les failles de sécurité dans les appareils électroniques qui nous entourent. Légale, comme bon nombre d’outils de pen-testing, son utilisation est tout de même sujette à de nombreuses polémiques, des petits malins s’amusant à l’utiliser pour pirater des Tesla ou pourrir la vie des utilisateurs ou utilisatrices d’iPhone.

Sub-Ghz, NFC, Javascript… Des améliorations en pagaille

Si la mise à jour déployé depuis le 10 septembre 2024 finalise surtout l’implémentation de fonctionnalités déjà existantes, elle transforme tout de même le petit gadget en un accessoire de hacking encore plus doué qu’avant. Le Flipper Zero est désormais capable d’écouter les fréquences radio des talkies-walkies (sub-GHz), a une plus grande compatibilité avec les protocoles infrarouges (pour contrôler les télévisions à distance) et peut émuler les accessoires NFC de manière encore plus rapide et efficace qu’avant.

Les nouveautés du firmware 1.0 // Source : Flipper

Bridé par sa mémoire intégrée très limitée, le gadget peut désormais faire tourner des applications directement depuis une carte SD, démultipliant les possibilités déjà offertes par l’appareil. La tenue en veille est également améliorée, passant d’une semaine à un mois. Enfin, le Flipper peut désormais faire tourner des applications écrites en JavaScript.

165 € à dépenser précautionneusement

Pour aller faire son marché et découvrir de quoi le Flipper Zero est capable, l’entreprise rappelle qu’il existe désormais un magasin d’applications intégré à son app mobile. App qui sert d’ailleurs aussi à installer la fameuse mise à jour sur l’appareil.

À noter tout de même que si le petit dauphin orange semble capable de faire à peu près tout ce qui fait rêver les technophiles, son utilisation reste destinée à celles et ceux qui savent ce qu’ils font. À 165 € pièce, cela fait cher la télécommande universelle autrement.