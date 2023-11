Deux experts en sécurité informatique remettent en lumière le potentiel du Flipper Zero en termes de piratage : ils ont utilisé le célèbre boîtier pour prendre le contrôle de sextoys.

Voilà de quoi rendre le Flipper Zero encore plus controversé. Pour rappel, cet objet très plébiscité sur TikTok est surnommé le « Tamgotchi des hackers » tant il permet de pirater facilement plusieurs objets. On sait déjà que l’appareil, qui prend la forme d’un petit boîtier blanc aux allures inoffensives, peut neutraliser un iPhone à distance. Le voici également capable de pirater… des sextoys.

Un piratage des plus intimes

Matteo Mandolini et Luca Bongiorni, deux chercheurs d’Infosec (spécialiste de la sécurité informatique) détaillent leur expérience sur le blog We Hack In Disguise. Dans les grandes lignes, ce qu’il faut retenir, c’est qu’ils ont trouvé une manière d’utiliser le Flipper Zero pour pirater à distance des jouets pour adultes, et ainsi les contrôler.

Les deux spécialistes ont d’ailleurs publié une vidéo afin de prouver ce qu’ils avancent dans leur article sobrement intitulé « Déni de plaisir ». Notez que les deux chercheurs semblent être amusés par leur découverte, au regard de la musique comique choisi pour la démo vidéo.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Comment ont-ils fait ? Concrètement, ils ont utilisé les atouts du Flipper Zero pour prendre le contrôle de sextoys géré normalement à distance par l’application Love Spouse. Celle-ci compte plus de 500 000 téléchargements sur le Play Store et passe par une connexion Bluetooth LE pour activer ou désactiver les jouets intimes.

En s’appuyant sur des données récoltées avec l’application nRF Connect, les deux spécialistes ont pu configurer le Flipper Zero afin qu’il imite les instructions envoyées par Love Spouse vers les appareils à pirater.

Matteo Mandolini et Luca Bongiorni affirment ainsi qu’ils peuvent « créer un Déni de Plaisir » en diffusant continuellement l’instruction de désactivation des sextoys. Au-delà d’une attaque compromettant les données privées de la victime, c’est donc carrément sa vie intime qui peut être visée.

Un produit controversé et populaire

De quoi remettre en lumière les inquiétudes existantes autour du Flipper Zero. L’appareil peut être utilisé pour repérer et compromettre pléthore de signaux sans fil afin de lancer des attaques pernicieuses — bien que pas forcément aussi incongrues que celle décrite par Matteo Mandolini et Luca Bongiorni.

Le Flipper Zero connaît un réel succès comme en témoigne sa fiche produit sur Amazon où apparait l’étiquette « meilleure vente ».