Skylum Luminar : le logiciel de retouche professionnelle enfin disponible sur smartphones Android

Skylum, l’éditeur des logiciels de retouches photo Luminar Neo et Aperty vient de lancer son application « Luminar : Photo Editor » sur le Google Play Store. L’occasion pour les photographes, professionnels ou amateurs, de profiter d’outils précis, puissants et dopés à l’IA pour retoucher leurs images, depuis leur smartphone.

Si vous faites de la retouche photo professionnelle, vous connaissez probablement les logiciels de l’éditeur Skylum. Outils polyvalents de retouche, ils permettent aussi bien de corriger, améliorer ou créer des ambiances sur vos photos de paysage que de parfaire des portraits en ajustant le grain de peau ou l’éclairage.

Si l’éditeur offre des outils complets pour les photographes, Luminar Neo et Aperty étaient jusqu’ici uniquement disponibles sur Desktop ou sur iPhone. Aujourd’hui, l’éditeur propose une application pour les utilisateurs de smartphones Android qui regroupe les mêmes outils. De quoi travailler ses images depuis n’importe où, en profitant de la qualité d’un logiciel professionnel, le tout, sur son mobile.

Skylum, la retouche professionnelle dopée à l’IA

Présent depuis de nombreuses d’années, Skylum est connu pour éditer le logiciel Luminar Neo, un outil de retouche utilisant l’IA pour améliorer le rendu des photos. Le but de ce logiciel : corriger tous les petits défauts d’un paysage pour que celui-ci corresponde à la vision que vous avez eue au moment de la prise de vue, le tout sans avoir à toucher à des dizaines de jauges aux noms incompréhensibles.

Car si les outils de retouche existent déjà ailleurs, il faut souvent maitriser des logiciels professionnels difficiles d’accès. Avec Luminar neo, Skylum promet des résultats professionnels sur vos photos. D’un simple clic sur quelques curseurs, vous pouvez remplacer un ciel, gommer des détails, améliorer le contraste, la luminosité, la netteté et tous ces éléments qui transforment une simple prise de vue en vraie photographie.

Luminar Neo permet de retoucher efficacement les paysages. // Source : Skylum

Aujourd’hui, les outils de Skylum, via ses logiciels Luminar, se sont professionnalisés et permettent de post traiter efficacement et en un clin d’œil paysages et portraits grâce à différents traitements IA.

Luminar Neo permet de corriger les paramètres d’images tels que la luminosité, l’exposition, la clarté, la vibrance ou la saturation. Il permet également grâce à un outil de gomme magique d’éliminer un élément parasite d’une image. Et cela va du petit détail comme un poteau jusqu’à un élément central comme une tente ou une voiture en premier plan.

Aperty quant à lui, se concentre sur la prise de vue portrait. Le logiciel permet d’effectuer des retouches de précisions sur le sujet. Grâce à lui, vous pourrez corriger le grain de peau, éclairer le regard, diminuer les rides de manière naturelle, corriger la teinte des dents, pigmenter les lèvres, adoucir les traits d’un visage et bien plus encore.

Les deux logiciels prennent bien entendu en charge le traitement par lot (tant sur l’application des retouches que lors de l’export des fichiers). Ils peuvent aussi ouvrir la majorité des formats d’image RAW et sont compatibles sous forme de plug-in avec les logiciels de retouches que vous utilisez déjà, comme ceux d’Adobe.

Une application Android complète et précise

Et si l’outil est déjà complet sur ordinateur, la petite nouveauté est que Skylum exporte depuis peu les outils de Luminar Neo sur mobile via une application disponible sur Android.

Luminar sur mobile et tablette permet des retouches professionelles. // Source : Skylum

Luminar mobile permet ainsi d’accéder à tous les outils les plus efficaces de Luminar Neo, encore plus simplement. La molette “enhance” (améliorer), permet de jouer sur une dizaine de paramètres en un seul coup comme le contraste, la luminosité ou l’exposition pour offrir une image équilibrée. Les mêmes paramètres sont disponibles individuellement dans les menus de l’application.

D’un simple clic, Luminar permet de remplacer un ciel. // Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP

Luminar mobile permet également des retouches IA bien utiles comme relight qui permet de corriger l’orientation de l’éclairage et son intensité pour modifier les ambiances lumineuses. Sky AI quant à lui, propose de remplacer un ciel en tenant compte du contenu de l’image parmi une galerie d’exemples.

Image après retouches Image originale

Côté portrait, la correction du teint via Skin AI ou du corps via Body AI sont deux outils très efficaces pour adoucir, lisser teint et silhouette. Ils plairont sans aucun doute aux photographes studio qui pourront envoyer un premier aperçu de leurs retouches à leurs clients.

Petit bonus enfin, Skylum met à disposition un onglet de filtres pré-paramétrés pour donner un effet unique à vos clichés. Une fois vos retouches terminées, l’application vous permet de recadrer au besoin votre image pour l’adapter à n’importe quel format, y compris celui des principaux réseaux sociaux comme Instagram ou Facebook.

La fonction « enhance » permet de corriger une dizaine de paramètres en même temps ». // Source : Johana Hallmann pour Humanoid XP.

Skylum Luminar peut être essayée gratuitement

Luminar pour mobile est ainsi une excellente alternative à un logiciel professionnel pour vous permettre de réaliser des retouches complexes et précises avec une application mobile simple et intuitive. Il se veut accessible aux professionnels comme aux néophytes.

Les premiers y trouveront un bon complément pour quelques retouches rapides et efficaces sur le pouce ou en déplacement. Les seconds pourront découvrir le monde de la retouche grâce à un outil simple à prendre en main, et offrant des fonctionnalités professionnelles et précises.

L’application Luminar est disponible sur le Google Play Store. Très abordable, elle est disponible pour 3,99 euros par mois, soit 23,99 euros par an (avec une offre 7 jours gratuits) ou 47,99 euros pour une licence à vie.