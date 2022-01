Discord ne fonctionne plus, le service est inaccessible à cause d’une panne générale

Si Discord ne fonctionne plus, sachez que vous n'êtes pas seul à connaître des problèmes de connexion à la messagerie préférée des gamers.

Discord connaît actuellement une panne généralisée, qui empêche les utilisateurs de se connecter. Discord a déjà communiqué officiellement sur cette panne, « Nous enquêtons actuellement sur une panne généralisée de l’API et travaillons à résoudre ce problème dès que possible« , comme nous pouvons le voir sur Twitter.

We are currently investigating a widespread API outage and are working to resolve this ASAP. More details on our status page: https://t.co/rq97JXB3gV pic.twitter.com/6tRWTf7QqM

— Discord (@discord) January 26, 2022