Instagram : vous allez pouvoir payer pour voir des reels exclusifs de vos vidéastes favoris

Instagram complète son offre d'abonnements payants pour ses influenceurs. Groupe de discussion, publications et reels exclusifs sont au programme pour les abonnés qui veulent soutenir leurs influenceurs préférés.

Meta annonce élargir l’accès aux abonnements sur Instagram après une phase de tests, qui arriveront dans un premier temps aux États-Unis. Une phase de test à laquelle des dizaines de milliers de créateurs ont participé. Au-delà du simple abonnement, ce sont des contenus exclusifs auxquels auront accès les abonnés, à condition que les influenceurs qu’ils suivent en postent. Ce n’est pas le seul réseau social qui réfléchit à ce modèle, puisque TikTok s’y penche également.

Le but pour le réseau social est de favoriser la création de communautés, de pérenniser les revenus des stars de sa plateforme et bien sûr de prendre une petite commission au passage. Cependant, Meta dit ne pas prendre de frais sur les abonnements jusqu’à fin 2024.

Un groupe de discussion privé pour les abonnés, mais temporaire

Instagram permet désormais de créer des chats regroupant des abonnés jusqu’à 30 personnes pour discuter autour du contenu de l’influenceur en question. De quoi aussi mettre moins de verticalité dans la relation de l’influenceur avec une partie de sa communauté. Ces discussions ne se trouvent pas directement sur la messagerie d’Instagram, mais sur Messenger. Les deux services de messagerie sont amenés à fusionner sur le long terme et ça a déjà commencé.

Néanmoins, ces groupes de discussion seront en fait temporaires. Ils peuvent être créés via une story ou la boîte de réception et se suppriment automatiquement après 24 heures. Pour Meta, cela permet de « maintenir l’équilibre et décider quand et comment vous vous engagez avec vos abonnés », dit-elle dans son communiqué.

Les abonnés peuvent rejoindre ces tchats via une story par exemple en cliquant sur la mention « rejoindre le tchat » qui apparaît sur un autocollant posé par la personne qui poste la story. Ce bouton peut être ajouté aux stories publiques comme aux stories réservées aux abonnés. Pour aider les influenceurs, les discussions avec les abonnés « payants » seront réunies dans un onglet dédié dans la boîte de réception d’Instagram.

Des reels exclusifs pour ceux qui paient

Instagram lance un onglet dédié aux publications destinées aux abonnés qui soutiennent un influenceur. Ce dernier peut alors poster des photos et des reels, qui apparaîtront aussi dans le fil d’actualité « classique ».

Les nouveaux abonnés auront droit à un « accueil personnalisé » avec des « reels de bienvenue ». De quoi découvrir ce à quoi ils ont droit en souscrivant un abonnement auprès de leur influenceuse ou influenceur préféré.

