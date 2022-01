Comme Instagram, TikTok veut vous faire payer pour regarder les vidéos de vos créateurs favoris

Après Instagram, TikTok aussi réfléchit à proposer des abonnements payants pour soutenir les créateurs sur sa plateforme. Les contours de cet abonnement restent cependant encore très flous.

Cette semaine, on apprenait qu’Instagram allait permettre aux créateurs de contenus de faire payer l’accès à leurs profils. Un moyen pour la filiale du groupe Meta et pour les photographes et vidéastes de toucher une manne financière plus importante en monétisant l’accès aux Direct, aux Stories ou aux badges.

🎉 Subscriptions 🎉

Subscriptions allow creators to monetize and become closer to their followers through exclusive experiences:

– Subscriber Lives

– Subscriber Stories

– Subscriber Badges

We hope to add more creators to this test in the coming months. More to come. ✌🏼 pic.twitter.com/SbFhN2QWMX

— Adam Mosseri (@mosseri) January 19, 2022