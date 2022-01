Instagram détrône TikTok et devient l’app la plus téléchargée au monde

Instagram est passé en tête des applications les plus téléchargées au monde sur le quatrième trimestre 2021. La plateforme dérobe ainsi la première place au chinois TikTok, son principal concurrent.

Le groupe Meta peut se frotter les mains : selon les dernières données du cabinet d’analyse SensorTower, observateur du marché des applications mobiles, trois de ses plateformes arrivent dans le top 5 des applications les plus téléchargées au monde. Mieux, on apprend qu’Instagram est passé premier du classement sur le quatrième trimestre 2021. Selon SensorTower, ce passage en tête a été permis par la très bonne performance d’Instagram sur les trois derniers mois de l’année.

L’application a en effet profité d’une hausse de 10% de ses téléchargements par rapport au Q3 2021. On découvre par ailleurs qu’elle approche désormais le seuil des 180 millions de téléchargements au total. Comme le souligne SensorTower, Instagram est la première application du groupe Meta à se hisser en première place du classement depuis WhatsApp sur le quatrième trimestre 2019.

TikTok passe en seconde place…

En passant premier, Instagram détrône son principal concurrent : TikTok, propriété du groupe chinois ByteDance, qui reste toutefois juste derrière en nombre total de téléchargements de son application (un peu plus de 175 millions). SensorTower souligne que c’est seulement la seconde fois en deux ans que TikTok n’arrive pas premier de ce classement trimestriel. Sur le Q2 2020, confinement généralisé oblige, c’était l’application Zoom qui lui avait chipé sa place. Elle est aujourd’hui reléguée en 12ème position, avec un peu moins de 60 millions de téléchargements.

Basées sur les téléchargements réalisés sur iPhone, iPad et depuis Google Play, les données de SensorTower nous apprennent par ailleurs qu’un total de 36,1 milliards de téléchargements (toutes applications confondues) ont été effectués sur le Q4 2021 — le tout pour une hausse estimée à 2,7% en un an. Le cabinet d’analyse souligne enfin que les applications financières sont celles qui ont connu la plus forte progression, avec + 39 % de téléchargements entre les 1er octobre et 31 décembre 2021. La popularité des NFT ces deniers mois ne serait pas étrangère à ce succès.*

