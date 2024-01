Comment télécharger une vidéo d’un site de streaming et la convertir avec noTube ?

Il existe bon nombre de logiciels et services pour télécharger des vidéos en streaming, pour pouvoir les regarder même hors connexion. Voici la méthode la plus simple pour télécharger des vidéos, expliquée pas à pas.

Que vous ayez besoin de télécharger une vidéo ou extraire une musique ou le son d’une vidéo pour en profiter hors connexion, noTube est l’outil idéal. Simple, gratuit, pratique et sans installation, ce service en ligne permet de télécharger une vidéo ou un extrait sonore en 3 étapes seulement et ne demande pas de connaissances informatiques particulières.

Grâce au convertisseur YouTube MP3 et MP4 de noTube accessible à tous, il est possible d’écouter ou de visionner vos fichiers médias sur n’importe quel support sans disposer d’une connexion internet.

Aucune inscription n’est requise et aucun filigrane ne vient s’appliquer sur la vidéo téléchargée. De plus, noTube est compatible avec une multitude de sites de streaming et de réseaux sociaux, parmi les plus populaires : YouTube donc, mais aussi TikTok, Dailymotion, Facebook, Instagram, Vimeo, Pinterest, Twitch, Vk, Reddit et bien d’autres. Et si le site de streaming que vous utilisez n’est pas référencé, il est possible de le suggérer aux éditeurs de noTube. Notez que le service fonctionne aussi avec les YouTube Shorts, les vidéos au format court disponibles sur le site de streaming.

Concernant les formats de conversion, l’utilisatrice ou l’utilisateur n’aura que l’embarras du choix : MP3 et MP3 HD pour l’audio, MP4 et MP4 HD pour la vidéo, ainsi que 3GP, FLV et M4A pour les moins connus.

noTube est un service qui respecte la loi. Il permet bien de télécharger des vidéos pour son usage personnel et respecte le droit d’auteur. Il n’est ainsi pas possible de télécharger des musiques ou de vidéos protégées par le droit d’auteur avec noTube. Une manière pour la plateforme de soutenir la création artistique.

Comment télécharger une vidéo YouTube et la convertir ?

La procédure est vraiment très simple. Rendez-vous dans un premier temps sur le site de noTube et renseignez les mots-clés ou directement le titre de la vidéo dans le champ principal de recherche situé en plein milieu de l’écran.

La recherche s’active automatiquement et les suggestions s’affichent un peu plus bas sur la page.

Si la vidéo recherchée n’est pas listée dans les résultats de recherche, il est possible de remonter au champ de recherche et de copier directement l’URL de la vidéo provenant de YouTube ou d’un autre site de streaming.

Ensuite, il ne reste plus qu’à sélectionner le format de conversion souhaité parmi la liste déroulante qui s’affiche : MP4 ou MP4 HD, 3GP et FLV pour les formats vidéo et MP3, MP3 HD ou M4A pour extraire l’audio. Et à cliquer sur OK.

Terminez la procédure en cliquant sur Télécharger et éventuellement sur le bouton rouge adjacent pour télécharger et convertir une autre vidéo.

Comment télécharger une vidéo TikTok et la convertir ?

Pour les utilisatrices et les utilisateurs de TikTok, noTube a aussi développé un service en ligne dédié pour télécharger des vidéos TikTok sans passer par l’application du réseau social.

La procédure est alors identique : Rendez-vous sur la page du site de noTube réservée aux vidéos TikTok, renseignez l’URL, sélectionnez le format de conversion et cliquez sur OK, puis sur Télécharger lorsque le bouton apparaît.