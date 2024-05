L’application populaire Ten Ten n’est pas aussi dangereuse qu’on pourrait le penser

Les ados ont trouvé leur nouvelle appli préférée : Ten Ten, un talkie-walkie 2.0 qui permet de rester en contact avec ses amis à tout moment. Mais cette appli gratuite et fun a un coût caché, et il est peut-être plus élevé que prévu.

Ten Ten, c’est la nouvelle appli qui fait fureur chez les jeunes. Avec son principe de talkie-walkie 2.0 via des messages audios, elle semble séduire de nombreux utilisateurs, au point de devenir l’application gratuite la plus téléchargée en France sur l’App store d’Apple.

Mais derrière cette façade apparemment inoffensive, certains s’inquiètent des risques que cette appli pourrait faire peser sur notre vie privée.

Alors, Ten Ten est-elle vraiment dangereuse ? Pour répondre à cette question, il faut d’abord comprendre comment elle fonctionne. Le principe de Ten Ten est simple : on peut envoyer un message vocal à un de ses contacts, et il se lira automatiquement en haut-parleur sur le smartphone du destinataire, même si son écran est verrouillé. Cela peut sembler amusant et pratique, mais cela soulève aussi des questions quant à l’intrusion dans notre vie privée.

Certaines permissions système étendues

En effet, pour fonctionner, Ten Ten a besoin de certaines permissions système étendues, comme l’accès aux notifications, à vos contacts et surtout au micro. Si vous refusez ces trois accès, vous ne pourrez pas utiliser l’appli. Les utilisateurs doivent donc être prêts à entendre leurs contacts à tout moment, 24 heures sur 24, même lorsque leur téléphone est verrouillé. Cela peut être source de nombreux désagréments, voire de situations gênantes ou dangereuses. C’est hyper intrusif, mais ce n’est pas dangereux.

Ten Ten a été créée par deux Français, Jule Comar et Antoine Baché, son siège social est à Paris, tandis que ses serveurs sont aux États-Unis. Cela signifie que les données des utilisateurs sont stockées et traitées aux États-Unis, ce qui soulève des questions quant à la protection de notre vie privée.

L’application est régie par le Règlement général sur la protection des données (RGPD)

Il est important de préciser que même si les serveurs de Ten Ten sont situés aux États-Unis, l’application est régie par le Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union européenne, car elle est destinée aux utilisateurs européens.

Cela signifie que Ten Ten doit respecter les mêmes règles strictes en matière de protection des données personnelles que toutes les autres entreprises qui traitent des données de citoyens européens.

Cependant, cela ne veut pas dire que toutes les préoccupations en matière de vie privée sont écartées. Les utilisateurs doivent toujours être conscients des permissions étendues que l’application demande et des risques potentiels qui y sont associés. De plus, le fait que les données soient stockées et traitées aux États-Unis peut toujours soulever des questions quant à l’accès potentiel des autorités américaines à ces données.

En fin de compte, il appartient à chaque utilisateur de décider s’il est à l’aise avec les risques potentiels associés à l’utilisation de Ten Ten. Il est important de se rappeler que la gratuité de l’application est souvent compensée par la collecte et l’utilisation de nos données personnelles. En tant qu’utilisateurs, nous devons être conscients de ces enjeux et faire des choix éclairés en matière de protection de notre vie privée.

