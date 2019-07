Quelqu’un aurait-il réussi à détruire Widevine, le DRM créé par Google le plus complexe et le plus sophistiqué utilisé par Netflix ?

Toute la saison 3 de Stranger Things quelques heures après sa disponibilité sur Netflix et en version 4K ? Cela suggère que quelqu’un a été capable de détruire Widevine, le DRM le plus complexe et le plus sophistiqué utilisé par Netflix.

Pourquoi avons-nous pensé ça ?

Lorsque l’on veut télécharger (illégalement) un film ou une série sur Internet, les fichiers sont bien plus organisés qu’il n’y parait. Si nous regardons les noms de ces derniers, nous verrons qu’ils ont généralement des termes tels que « CAM », « DVDRip », « BDRip », « WEBRIP » ou « Web-DL », entre autres. Cela indique comment le fichier a été obtenu et donc sa qualité. « CAM », par exemple, fait référence au fait qu’il a été enregistré depuis un écran de cinéma avec une caméra, « DVDRip », qui a été copié depuis un DVD, BDRip… en Blu-ray et « WEBRip », qu’il provient de l’enregistrement de l’écran pendant la diffusion de la vidéo.

Mais le Saint-Graal est ‘WEB’, si un fichier porte ce nom, il provient directement des serveurs, sans perte de qualité. Ce sont les fichiers en haute qualité distribués directement par les plateformes de VoD et de sVoD. S’il s’agit de fichiers protégés par le droit d’auteur et distribués à des abonnés ou des acheteurs.

Cette protection fonctionne avec un DRM, une technologie qui permet de gérer les droits d’auteur sur les fichiers numériques afin d’empêcher toute copie ou distribution non autorisée. Les torrents « Stranger Things 3 » qui circulent sur le réseau indiquent que le DRM utilisé par Netflix pourrait être en danger.

Netflix utilise une technologie développée par Google, appelée Widevine, pour chiffrer ses films et ses séries. Dans le passé, en 2017 plus précisément, certains fichiers 4K de Netflix avaient été partagés, mais une mise à jour de Widevine a empêché à nouveau l’accès direct aux fichiers par des tiers. Widevine a-t-il de nouveau été brisé ? Nous verrons bien si c’est le cas lors des prochaines sorties de séries ou de films sur Netflix.

Il faudra surveiller The Scene , une organisation complexe (et secrète) impliquée dans l’obtention de contenu piraté à partir de plateformes numériques telles que Netflix, Amazon ou iTunes. Généralement, ils téléchargent les fichiers chiffrés distribués par les plateformes, puis utilisent un outil pour déchiffrer les fichiers avant de les partager sur le réseau.

Netflix Télécharger gratuitement Idéal pour occuper ses dimanches à binge watcher des saisons entières de séries exclusives. Netflix est arrivé en France en 2014 et est devenu... 3 raisons de télécharger cette application Un large catalogue de films et séries dont de nombreuses exclusivités

Des recommandations personnalisées en fonction de vos goûts

Jusque à 5 profils pour toute la famille

En attendant, cette saison 3 de Stranger Things enregistre un nouveau record : 40,7 millions de comptes ont vu la série en seulement quatre jours. 18,2 millions de comptes ont déjà vu la saison entière.