Partout autour de vous se trouvent des secrets. Les avez-vous vus ? Moi, j’utilise une application de Geocaching pour tous les découvrir, et ça enchante mes sorties.

Toute mon enfance, j’ai été bercé par les histoires de pirates et de chasses au trésor. Je me voyais déjà sur un voilier, longue-vue à la main, prêt à suivre un chemin de pointillés pour rejoindre le gros X rouge indiqué sur la carte et ainsi découvrir un fabuleux butin. Sûrement un coffre en bois aux renforcements métalliques, fermé d’un énorme cadenas dont la clé se trouve au fond de l’océan ou gardée par un chien à trois têtes, et qui contiendrait pièces d’or et pierres précieuses.

Ces rêves sont rapidement tombés à l’eau, poussés du bout de la planche, lorsque je me suis rendu compte que ni le cache-œil ni la jambe de bois ne m’allaient et que mon chat, même posé sur mon épaule, ne souhaitait pas m’adresser le moindre mot, contrairement aux perroquets des contes. Qu’à cela ne tienne, je n’ai ni bateau ni équipage, mais cherche quand même des secrets partout où je vais.

Car oui, vous ne le savez peut-être pas, mais il y a des trésors partout autour de vous. Enfin, peut-être moins « partout » dans le fin fond de la creuse, mais vous avez tout de même des chances d’en trouver là bas. Il existe de nombreuses « caches » dissimulées ça et là par des fans. Elles peuvent prendre différents aspects, différentes tailles et contenir différents « trésors ». Leur point commun ? Elles sont géolocalisées et leurs coordonnées peuvent être trouvées sur le site geocaching.com. Et si vous êtes plutôt du genre à utiliser votre smartphone, je ne saurais que vous conseiller l’application du même nom.

Le plus souvent, les géocaches sont des petites boites, de la taille d’un tube d’aspirine ou plus petites encore et elles ne contiennent qu’une simple liste de noms : celle des personnes qui ont trouvé ce trésor. Il ne vous reste alors qu’à écrire le vôtre et à remettre le tout en place. D’autres sont un peu mieux garnies et peuvent contenir de petits objets, mais elles sont bien sûr plus rares, et il est de bon ton de ne pas repartir avec pour que les chercheurs suivants puissent découvrir l’ensemble. Rien ne vous empêche en revanche d’y ajouter votre petite contribution…

Dans le principe, c’est amusant, vous arrivez sur un lieu sans forcément savoir où précisément se trouve la cache, ni même si elle existe encore. Vous avez dans votre main un indice, qui vous laissera deviner par exemple que la cache se trouve au niveau de ce banc en face de vous sur lequel se trouvent 4 personnes qui vont vous regarder très bizarrement quand vous allez fouiller sous leurs jambes pour en sortir une toute petite capsule métallique.

Aprèm chasse aux trésors dans Paris. Je parlerai sûrement de #geocaching dans une prochaine App de la Semaine sur @twandroid 😉 pic.twitter.com/RLsY8cADKk — Manu 👀 (@Nobunagashi) August 24, 2019

Et pour les moins téméraires, une photo vous donnera un plus gros indice. Mais ce n’est pas tout, puisque ceux qui créent ces caches accompagnent généralement les fiches de ces trésors d’une petite note informative intéressante. Connaissez-vous par exemple l’histoire du kiosque des noctambules, sur la Place Colette, à Paris ? Vous l’avez déjà certainement vu en photo, peut-être même en vrai, mais en cherchant la géocache GC6BWCX, vous aurez sous les yeux son histoire.

Au-delà du simple plaisir de la découverte, partir à la recherche de géocaches permet de trouver une raison d’errer sans but et ainsi découvrir de nouveaux endroits, parfois magnifiques. Suivez les chemins, ouvrez les yeux et profitez de votre environnement, vous tomberez peut-être par hasard sur un trésor.