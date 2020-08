WhatsApp : vers une synchronisation des conversations entre appareils

Afin de permettre l'utilisation de WhatsApp sur plusieurs appareils en simultané, un système de synchronisation des conversations entre différentes plateformes serait en cours de préparation.

WhatsApp est l’une des applications de messagerie les plus utilisées, mais elle présente toutefois quelques défauts, à commencer par la gestion de la synchronisation des conversations. Ce problème pourrait toutefois être corrigé dans un avenir plus ou moins lointain.

L’enfer de la synchronisation sur WhatsApp

Aujourd’hui, lorsque l’on change de smartphone, il est possible de récupérer tout son historique de conversations… à condition de rester sur le même système. Pour réaliser la sauvegarde nécessaire à cette récupération, WhatsApp se repose sur Google Drive sur Android et sur iCloud sur iOS, sans jamais faire de lien entre les deux.

Ainsi, pour transférer ses messages d’un smartphone Android à un iPhone ou vice-versa, il est nécessaire de passer par des logiciels tiers, ou d’exporter chaque discussion une à une, ce qui peut se montrer long et fastidieux en plus d’être limité en nombre de messages exportés.

Vers un système de téléchargement des messages

Bien que cela ne soit pas encore disponible, WhatsApp travaille actuellement sur un système permettant d’utiliser le service de messagerie sur plusieurs appareils en simultané. Testée sur ordinateur par WABetaInfo, cette fonctionnalité s’accompagne sur ordinateur d’un téléchargement de l’historique des conversations et d’une synchronisation entre les différents appareils connectés.

Le site spécialisé précise que la clé de chiffrement est modifiée chaque fois qu’un appareil est ajouté ou supprimé de la liste, permettant ainsi de synchroniser en toute sécurité nos messages. Par la suite « tout message sera livré à chaque appareil de sorte que l’historique soit toujours synchronisé entre les différentes plateformes ».

Pour le moment néanmoins, cela n’a été testé qu’entre un smartphone et un ordinateur et la synchronisation entre Android et iOS n’a pas encore été confirmée. Il paraîtrait étrange néanmoins que WhatsApp ne travaille pas sur un système de synchronisation universel, d’autant que des indices ont montré par le passé que la base de données iPhone de messages pourrait être convertie pour être rendue compatible avec Android.

Comme quoi, il est difficile d’allier sécurité et praticité…