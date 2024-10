Pourquoi votre Google Pixel va vibrer en fonction… de la météo

L’application Météo des Google Pixel va intégrer un retour haptique lié aux conditions météorologiques. Inutile, donc indispensable.

Google explore de nouvelles façons de vivre la météo sur ses smartphones Pixel. Après avoir ajouté des données sur le pollen, l’entreprise prépare une surprise pour ses utilisateurs : des vibrations qui simulent les conditions météo affichées à l’écran.

D’accord, mais ça sert à quoi ?

À première vue, l’idée de faire vibrer son téléphone en fonction de la météo peut sembler gadget (et ça l’est probablement). Mais Google semble persuadé que cette fonctionnalité, baptisée Vibrations météorologiques immersives, peut enrichir l’expérience utilisateur.

Imaginez ressentir la pluie par de légères vibrations, ou percevoir l’intensité d’un orage par des pulsations plus fortes. L’objectif est de rendre l’information météo plus intuitive et engageante, en sollicitant un nouveau sens : le toucher.

Couplées aux animations visuelles et aux effets sonores, ces vibrations pourraient créer une expérience immersive et ludique, transformant la simple consultation de la météo en une interaction sensorielle. Reste à voir si cette innovation séduira les utilisateurs.

La découverte de cette fonctionnalité est attribuée à Assemble Debug, un contributeur d’Android Authority qui a analysé le code de la dernière version de l’application Pixel Weather. Il a ainsi révélé la présence de vibrations synchronisées avec les animations météo, ainsi que de fichiers audio destinés à renforcer l’immersion.