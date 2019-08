Ça y est : après un peu plus d’un an d’attente, Mario Kart Tour est fin prêt à sortir sur Android et iOS. Le prochain jeu de Nintendo sur mobile est d’ores et déjà disponible en préinscription.

Nintendo s’est officiellement lancé sur les plateformes mobiles depuis quelques temps maintenant, mais n’a pas encore trouvé son hit planétaire. Fire Emblem Heroes est son plus grand succès, mais il reste prioritairement localisé au Japon.

L’emblématique créateur a donc annoncé utiliser l’une de ses licences phares sous peu : Mario Kart. Mais alors que Mario Kart Tour avait été annoncé pour mars, il a pris un peu de retard. Nous avons enfin sa date de sortie.

Mario Kart Tour a sa date de sortie

Mario Kart Tour est prêt à s’élancer pour le 25 septembre prochain, sur Android comme sur iOS ! Les préinscriptions sont d’ores et déjà disponibles sur le Play Store et l’App Store.

La publication de cette première fiche nous permet de voir le jeu en mouvement de manière officielle cette fois-ci. L’occasion de constater que le jeu se jouera bien en mode portrait. Si l’on ignore encore si l’accélération et les mouvements sont automatiques ou non, la fiche du jeu indique qu’il est possible de jouer à seulement un doigt… Il est donc plus que probable que ce soit le cas.

Les héros de Nintendo, leurs karts et leurs ailes sont tous à débloquer grâce à des étoiles, dont on ne connaît pas encore le moyen d’acquisition. Enfin, un semblant de jeu en ligne est possible grâce à un grand classement en ligne.

Son modèle économique, au moins, a été précisé : il s’agira bien d’un jeu gratuit, mais il supportera certains achats dans l’application (sûrement des étoiles).