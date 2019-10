Fortnite est à l’arrêt depuis ce dimanche 13 octobre au soir, cette fin de saison a laissé des millions de joueurs devant un mystérieux vortex noir en attendant les détails du nouveau chapitre. L’attente ne devrait pas être longue : ce qui semble être un teasing du prochain Battle Pass (intitulé «Chapitre 2 – Saison 1») a été partagé dans un tweet supprimé très vite et posté sur Reddit.

Cette séquence vidéo de la bande annonce semble confirmer les rumeurs selon lesquelles le jeu recevra une toute nouvelle carte pour la prochaine saison. La vidéo partagée présente un certain nombre de nouvelles zones, notamment une rivière, une centrale électrique, une plage et un étang de pêche. Dans cette nouvelle saison, il semble que vous pourrez réellement pêcher dans cet étang de pêche, conduire un bateau, nager et sauter sur un bâton sauteur. Il y a aura également de nouveaux skins, comme on pouvait s’y attendre.

Le jeu semble avoir subi une refonte visuelle qui lui donne un air encore plus prononcé de dessin animé. Nous ne savons pas toujours quand sera annoncée cette nouvelle saison, encore moins quand elle sera disponible pour les joueurs.