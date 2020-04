Dans l’univers de League of Legends, Legends of Runeterra débarque sur Android et iPhone

Riot Games continue à déployer sa stratégie de jeux mobiles. Après Teamfight Tactics, c'est au tour de Legends of Runeterra d'être disponible sur Android et iPhone après trois mois de bêta test. Nous avons eu l'opportunité de tester le jeu avant sa sortie.

Après plusieurs années complètement consacrées à League of Legends, Riot Games sort trois jeux mobiles en 2020. Le premier était « Teamfight Tactics » (à télécharger ici) et le troisième sera « League of Legends: Wild Rift ». Mais aujourd’hui, c’est au tour de Legends of Runeterra (LoR) de débarquer sur Android et iPhone.

LoR est une nouvelle alternative à Hearthstone, Artifact et Magic: The Gathering. Comme vous pouvez le voir en images, ce jeu reprend les formes familières du MOBA extrêmement populaire de Riot et adapte son style de jeu et ses capacités dans un jeu où l’objectif principal est de construire des decks et mettre en place des combos pour réduire à zéro les points de vie de votre adversaire.

Nous avons eu l’opportunité de le tester pendant la phase de bêta. Bien qu’il fonctionne comme Hearthstone, Legends of Runeterra ressemble davantage à une version simplifiée de Magic: The Gathering (toujours pas disponible sur mobile). On y retrouve ainsi les phases d’attaque et de défense popularisée par le jeu de Wizards of the Coast, mais avec davantage de fluidité. Cela donne lieu à des duels plus rapides et plus agressifs.

Moins de règles et plus de simplicité : les créatures (disciples ou champions) fraîchement placées peuvent attaquer immédiatement après avoir été invoquées et ne sont pas retirées après l’attaque, ce qui leur laisse encore la possibilité de bloquer pendant la phase d’attaque de votre adversaire. Les héros, qui sont en fait les personnages de League of Legends, peuvent par ailleurs profiter de certaines améliorations si vous remplissez certaines conditions.

C’est un jeu gratuit d’accès sans boosters, ils ont complètement disparu — une bonne chose, il faut l’avouer — ces boosters sont remplacés par des coffres hebdomadaires et un système de combats qui permettent de récupérer des matériaux d’artisanat et des cartes, qui peuvent être échangées contre n’importe quelle carte équivalente.

Où télécharger Legends of Runeterra ?

Vous pouvez télécharger le jeu pour iPhone, iPad et Android sur ce lien.

Comment jouer à Legends of Runeterra ?

Au début d’un match, vous piochez quatre cartes avec la possibilité de re-piocher de nouvelles cartes (une seule fois). À chaque tour, vous piochez une nouvelle carte. Pour jouer les cartes, vous devez dépenser du mana (à droite sur la capture d’écran), et évidemment chaque joueur n’a qu’un montant fixe de mana à chaque tour. Au fur et à mesure de l’avancement de la partie, le mana augmente, permettant aux joueurs d’utiliser des cartes plus puissantes ou de lancer plusieurs cartes à la fois. Ce mana est dépensé pour faire entrer de nouvelles cartes en jeu, mais aussi pour attaquer votre adversaire. Faites attention à ne pas les dépenser trop vite !

Les alliés sont comme des serviteurs dans Hearthstone ou des créatures dans Magic: The Gathering. Ils ont des valeurs d’attaque et de santé et peuvent être utilisés pour attaquer votre adversaire. Les sorts ont des effets divers : apporter de la santé, des dégâts ou quelques capacités spéciales que l’on vous laissera découvrir. Le mécanisme du jeu est assez proche de Magic: The Gathering où sont alternées les phases d’attaque et de défense.

Comme vous le verrez assez vite sur les premières parties, les sorts dans Legends of Runeterra fonctionnent de la même manière que dans n’importe quel jeu de cartes comme Magic ou Hearthstone, mais avec une différence majeure : chaque sort a une propriété de vitesse qui détermine quand ce sort peut être joué et si votre adversaire peut répondre avant la résolution de son effet.

Ce sont les bases du jeu, mais la clé est de construire son propre deck et de trouver les meilleures synergies et combos entre les cartes. En parlant des cartes, elles seront débloquées au fur et à mesure que le jeu progresse, bien qu’elles puissent toujours être achetées dans la boutique en jeu avec des pièces (qui, à leur tour, peuvent être achetées avec de l’argent réel). Pas de lootbox, mais un tas de microtransactions qui sont le pilier économique du jeu.