Avec Teamfight Tactics, Riot Games se décide enfin à venir sur mobile

Lancé en juillet dernier sur PC, TeamFight Tactics, TFT pour les intimes, arrivera ce 19 mars sur Android et iOS. Le jeu de bataille automatique tiré de League of Legends, développé par les californiens de Riot Games, misera sur le cross-platform pour permettre aux joueurs mobile et PC de se mesurer les uns aux autres.

Avec son système de batailles automatiques, Teamfight Tactics a rapidement su trouver son public sur PC lors de son lancement en juillet dernier. Il arrivera demain sur Android et iOS, a annoncé Riot Games, qui signe ici son premier portage à destination du monde mobile. Le titre y conservera son identité, a promis le studio, mais passera dans un premier temps par une brève période de bêta ouverte afin d’en peaufiner l’expérience sur smartphones et tablettes. Il doit par ailleurs disposer de nouvelles fonctionnalités et d’un nouveau pack de contenus, souligne Android Central. Ce lancement précédera celui de League of Legends Wild Rift, annoncé sur mobiles depuis quelques mois maintenant, et intervient alors que TeamFight Tactics Galaxies s’apprête à émerger sur PC avec son lot de nouveautés.

Cap sur le cross-plateforme, mais pas pour tous…

Au travers de ce déploiement imminent sur iOS et Android, Riot Games mise sur le cross-plateforme. En clair, les joueurs mobiles pourront disputer des parties avec leurs camarades sur PC et vice versa. Cet élan est toutefois en partie refréné puisque les joueurs chinois et Sud-est asiatiques n’auront pas accès à cette nouveauté.

Côté modèle économique, Teamfight Tactics mobile optera sans surprise pour une approche free-to-play, avec des achats prévus uniquement pour des items cosmétiques. Deux pass sont toutefois prévus, les Galaxies Pass et Galaxies Pass+, qui permettront aux joueurs de déverrouiller du contenu en jouant, mais aucun Store n’est au programme pour l’heure. La chose devrait néanmoins arriver à terme si l’on en croit Riot Games.

« Pour l’instant, nous avons dû donner la priorité à certaines fonctionnalités plutôt qu’à d’autres pour être sûrs de pouvoir lancer le jeu sous sa meilleure forme », indique le studio dans son communiqué « Cela signifiait garder les systèmes de Store et de loot en tant que fonctionnalités à implémenter plus tard sur mobile, plutôt que dès le lancement », lit-on.

Notons que les préinscriptions sont ouvertes sur Android, ce qui permettra au jeu d’être téléchargé dès son lancement sur votre appareil. Reste à savoir si le succès sera au rendez-vous sur mobile, les parties de TFT étant d’ordinaire assez longues (30 à 40 minutes en moyenne) et pas nécessairement adaptées à un style de jeu nomade. Réponse dans les prochaines semaines…