Genshin Impact 2.0 : mihoYo annonce la nouvelle extension Inazuma

Genshin Impact, le célèbre action RPG cross-plateforme, va profiter d'une nouvelle extension d'ici la fin du mois avec une nouvelle extension inspirée du Japon féodal.

Genshin Impact a eu l’effet d’une bombe dans le milieu des jeux mobiles Gacha, ces jeux free-to-play dont l’objectif principal est de parcourir l’histoire et de faire progresser de nombreux personnages, obtenus aléatoirement avec un système de loterie. Avec un gameplay en 3D, une immense carte du monde, énormément de contenus disponible, et une disponibilité cross-plateforme smartphone, PC et PlayStation, le jeu s’est tout de suite démarqué des ténors du milieu. Depuis son lancement, il a très bien été accueilli dans de nombreux pays, dont en Chine où il est incontestablement l’un des jeux les plus populaires en ce moment.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

mihoYo, l’éditeur du jeu, annonce aujourd’hui sa plus grande mise à jour avec l’arrivée d’une nouvelle région venant compléter les deux déjà présentes : Inazuma.

Voici Inazuma

La nouvelle région introduite par la prochaine mise à jour de Genshin Impact se base sur l’élément Électro, sur le même modèle que Geo pour Liyue et Ameno pour Mondstadt. Les joueurs pourront donc profiter d’une longue période d’exploration pour découvrir toutes les nouvelles zones introduites.

Genshin Impact 2.0 Inazuma Nouvel ennemi de Genshin Impact 2.0 Nouvel ennemi de Genshin Impact 2.0 Genshin Impact 2.0 Inazuma Genshin Impact 2.0 Inazuma Genshin Impact 2.0 Inazuma Genshin Impact 2.0 Inazuma Genshin Impact 2.0 Inazuma Nouvel ennemi de Genshin Impact 2.0

La région s’inspire donc du Japon Féodal avec de nombreux temples, châteaux et des étendues sauvages. On peut s’attendre a de nouveaux boss dans le même thème que la Lame Oni introduite dans la dernière mise à jour du jeu. De nouvelles ressources, oculus et récompenses tournées autour de l’Electro seront disponibles avec la nouvelle région. On ne doute pas que les joueurs les plus acharnés auront du pain sur la planche pour récolter un maximum de ces collectables et faire progresser les nouveaux personnages introduits par l’extension.

Les autres nouveautés de la 2.0

Bien entendu, nouvelle mise à jour est synonyme de nouveaux personnages pour Genshin Impact. Pour la 2.0, ils seront au nombre de trois avec un rythme d’apparition défini par des bannières souvent bihebdomadaire. La première avec Kamisato Ayaka, une nouvelle épéiste Cryo, sera disponible à partir du 21 juillet à l’occasion de la sortie de Genshin Impact 2.0. Par la suite, les joueurs pourront obtenir Yoimiya et Sayu sur les futures bannières disponibles durant l’été.

Enfin, miHoYo a également annoncé une belle surprise pour la 2.0 : l’arrivée de la sauvegarde multiplateforme entre PlayStation 4/5 et PC/Mobile. Jusqu’à maintenant, les deux systèmes disposaient d’une sauvegarde différente, ce qui pouvait empêcher les joueurs PlayStation de jouer sur mobile ou inversement. Cela ne sera désormais plus le cas. De nombreux joueurs y voient un indice d’une future version Switch avec un système de sauvegarde identique sur toutes les plateformes où le jeu serait disponible.