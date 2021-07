Tab P11 : la tablette familiale de Lenovo est soldée à seulement 249 €

Si vous recherchez une tablette tactile avant de partir en voyage, qui soit performante et abordable afin de faire profiter toute la famille, la Lenovo Tab P11 est sûrement celle qu'il vous faut. Cette dernière est actuellement en promotion à seulement 249 euros sur Rue du Commerce au lieu de 279.

Après la Tab P11 Pro annoncée en septembre, Lenovo profite du CES 2021 pour présenter une nouvelle tablette, plus abordable cette fois-ci : la Lenovo Tab P11. Pensée pour un usage familiale, les amoureux de lecture, de films et de séries y verront un allié intéressant. Elle reprend en partie les éléments de sa version pro à prix canon et est aujourd’hui 30 euros moins chère.

Les caractéristiques de la Lenovo Tab P11

Son écran IPS en définition 2K (2 000 x 1 200 pixels)

Sa grande autonomie de 15 heures environ

Sa compatibilité Dolby Atmos

Au lieu de 279 euros, la tablette Lenovo Tab P11 est actuellement disponible en promotion à 249 euros sur les sites de Rue du Commerce et d’Amazon.

Une tablette qui a tout pour plaire👇

Sans l’appellation « Pro », la Lenovo Tab P11 n’a pas à rougir face à sa grande-sœur. En effet, elle est dispose d’un écran IPS de 11 pouces avec une définition 2K (2 000 x 1 200 pixels) afin d’offrir une meilleure expérience visuelle.

Son design est tout aussi élégant et sobre que la version plus premium. Son cadre ultrafin avec des bordures peu épaisses sur les quatre côtés, lui confère un généreux rapport écran-affichage de 85 %. Vous pourrez même en profiter cet été au bord de la piscine ou à la plage par temps ensoleillé, grâce à la luminosité de 400 nits de son écran.

Performante au quotidien

Pour fonctionner efficacement, Lenovo équipe sa tablette du processeur Qualcomm Snapdragon 662 et de 4 Go de RAM. La Tab P11 vous permettra tous les usages classiques d’une tablette moderne : jouer à des jeux 2D (mais pas en 3D), regarder des vidéos, surfer sur Internet et tout ça sans aucune difficulté. De plus, elle possède un lecteur de cartes microSD afin d’agrandir la capacité de stockage selon vos besoins.

La Lenovo Tab P11 propose 2 capteurs photo, avec une solution 8 mégapixels en façade qui proposera un système de détection de visages pour déverrouiller la tablette et un capteur de 13 mégapixels au dos (avec flash). Elle bénéficie d’un son Dolby Atmos sur ses 4 haut-parleurs offrant une expérience audio immersive comme au cinéma. Côté autonomie, Lenovo propose une batterie de 7 700 mAh annonçant 15 heures d’écoute musicale au maximum – elle sera donc capable de tenir un bon moment lors de votre trajet en avion ou autres. La tablette propose un port USB Type-C pour être rechargée rapidement.

Pour toute la famille

Dans l’idée d’un usage familial, vous retrouverez un mode enfant Kids Spaces from Google qui met en avant du contenu pensé pour nos bambins (applications, livres, vidéos…). Les parents pourront également l’utiliser et en profiter pour des usages plus poussés grâce aux accessoires vendus séparément comme le clavier, le stylet Precision Pen 2 ou encore la station de recharge.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Lenovo Tab P11.

