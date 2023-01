Ce pack Lenovo Tab P11 + clavier est 100 € moins cher pendant les soldes

Durant ces soldes d'hiver, il est possible de mettre la main sur une tablette Lenovo Tab P11, accompagnée de deux accessoires bien pratiques, à moindre coût : le pack proposé sur Darty est en effet affiché à 279 euros au lieu de 379 euros.

Écran 2K, processeur efficace, bonne expérience utilisateur… Avec sa Lenovo Tab P11, la marque chinoise a souhaité proposer une tablette abordable, sans pour autant négliger la fiche technique. On a ainsi droit à un modèle idéal pour un usage familial et quotidien. Et même si une version 2022 améliorée a depuis été lancée, la Tab P11 2021 reste tout de même une très bonne référence pour les petits budgets, d’autant plus que pendant les soldes, elle est incluse dans un pack dont le prix a baissé de 100 euros.

Ce qu’il faut retenir du pack Lenovo Tab P11

Un écran IPS 2K de 11 pouces (2 000 x 1 200 pixels)

Une puce Snapdragon 662 efficace

Une grosse batterie de 7 700 mAh

Un clavier et une coque pratiques

Auparavant affiché à 379 euros, le pack Lenovo Tab P11 comprenant la tablette, un clavier et une coque de protection est désormais proposé à 279 euros sur Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Lenovo Tab P11. Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Lenovo Tab P11 (2021) au meilleur prix ?

Un écran de qualité, avec de la 2K tout de même

Solide et sobre grâce à sa conception en aluminium, la tablette tactile Lenovo Tab P11 renferme un écran entouré de bordures fines, qui lui permettent de bénéficier d’un très bon ratio screen-to-body de 85 %. S’agissant de cet écran, justement, celui-ci est doté d’une définition 2K, soit 2 000 x 1 200 pixels, qui promet une belle qualité d’image pour vos films et séries. Ajoutons à cela un luminosité de 400 nits sur cette dalle, et vous obtiendrez une expérience visuelle tout à fait agréable même en plein soleil. Le tout est agrémenté d’une qualité sonore immersive grâce aux quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos.

Ces qualités seront d’ailleurs bien appréciables durant des appels en visio, puisque vous bénéficierez d’un son et d’une image très corrects. La tablette dispose de deux capteurs : 8 mégapixels à l’avant, et 13 mégapixels à l’arrière.

Une puissance adaptée à une utilisation standard

Si la Lenovo Tab P11 ne s’adresse pas aux professionnels, sa puissance n’étant pas suffisante pour exécuter des tâches gourmandes, cette tablette sera idéale pour un usage familial plutôt simple. Le processeur Snapdragon 662, épaulé par 4 Go de mémoire vive, suffira donc pour regarder des vidéos, naviguer sur internet de manière fluide, et même pour jouer à quelques jeux 2D disponibles sur le Play Store. Pour stocker vos fichiers, vous disposerez d’une capacité de 128 Go, qui sera extensible en ajoutant une carte microSD dans le port prévu à cet effet. D’ailleurs, la Tab P11 se destine aussi aux enfants puisqu’elle intègre le mode Google Kids Space, qui met à disposition plusieurs contenus pédagogiques, que Google recommande par ailleurs en fonction des centres d’intérêt de l’enfant.

Enfin, côté endurance, la Lenovo Tab P11 renferme une batterie assez importante qui devrait la faire tenir plus d’une journée. Ainsi, avec ses 7 700 mAh, elle pourra assurer en théorie plus de 24 heures d’utilisation, voire même plusieurs jours si l’usage est plus modéré. La marque promet même une durée d’écoute de 15 heures non-stop si la tablette est utilisée comme une enceinte (avec du Dolby Atmos, on peut se le permettre).

Soldes d’hiver : les meilleures offres selon Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux Soldes d’hiver 2023

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.