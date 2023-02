Lenovo Tab P11 + clavier + coque : ce pack tablette abordable est moins cher aujourd’hui

La Lenovo Tab P11 propose une configuration intéressante pour un prix contenu. Ce modèle dispose surtout des caractéristiques nécessaires pour satisfaire toute la famille. En ce moment, Fnac baisse le prix de la tablette, livrée avec un clavier sans fil et une coque de protection, allant de 379,99 euros à 299,99 euros.

Avec la Lenovo Tab P11, vous allez pouvoir faire du divertissement, du streaming, de la navigation ou encore du dessin de manière fluide et agréable. Tout cela est en grande partie assuré par son processeur polyvalent et des caractéristiques bien optimisées. En plus de la tablette à -21 % en ce moment, vous aurez également un clavier Bluetooth et une coque de protection.

Qu’attendre de la Lenovo Tab P11 ?

La polyvalence du Snapdragon 662

Un bel écran IPS TDDI de 11 pouces

Du son stéréo Dolby Atmos

Au lieu de 379,99 euros habituellement, le pack Lenovo Tab P11 + clavier Bluetooth + coque de protection est maintenant disponible en promotion à 299,99 euros chez Fnac.

Une tablette hybride équilibrée

Bien que pensée pour la famille, la Lenovo Tab P11 va plaire aux plus créatifs avec son stylet (Precision Pen 2) permettant de prendre des notes ou de dessiner. Le clavier Bluetooth pour sa part aide à la productivité. La performance de ce modèle parle aussi pour lui. On a un processeur toujours aussi efficace en 2023, le Qualcomm Snapdragon 662, couplé à la carte graphique Adreno 610. Ce combo vous permettra de vaquer à toutes vos tâches quotidiennes sans encombre.

Pour apporter de la vitesse de lecture et d’écriture, Lenovo a d’y intégrer une SDRAM LPDDR4x de 4 Go ainsi que d’un stockage UFS 2.1 de 128 Go. Le transfert de données va être ainsi plus rapide. Il est à signaler que vous pouvez étendre jusqu’à 1 To la mémoire de cette tablette via une carte microSD. L’écran de cette tablette s’illustre aussi par sa luminosité de 400 nits tout comme une définition à 2 000 x 1 200 pixels (2K).

Une pléthore d’applications

Évidemment, vous avez tous les services Google sur la Lenovo Tab P11 : Google Play, Google Photos, Gmail, Google Kids Space, etc. Vous profiterez des contenus des plateformes comme Netflix, Amazon Music, YouTube, comme vos jeux à travers, quatre haut-parleurs stéréo. Il y a surtout du son Dolby Atmos, ce qui apporte de l’immersion lors de vos visionnages.

Grâce à une batterie de 7 500 mAh, cette tablette tactile vous tiendra 15 heures en utilisation mixte. Comparée à la concurrence, cette autonomie est confortable. Quant à la recharge, il faut compter trois heures pour passer de 0 à 100 %. La recharge se fait via un port USB-C 2.0. Quant à la connectivité, on a du Bluetooth 5.1. Ce modèle peut alors se connecter simultanément à deux appareils compatibles.

