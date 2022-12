Ce pack regroupant une Lenovo Tab P11 avec clavier + coque est 100 euros moins cher

Lenovo est un acteur majeur du high tech et sur le marché des tablettes tactiles, le constructeur dispose de la P11 qui reste intéressante compte tenu de ce qu'elle propose. En ce moment, le pack Lenovo Tab P11 + clavier + coque est en promotion sur Darty. Au lieu de 379,99 euros, c'est désormais à 279,99 euros.

Une tablette suffisamment puissante pour exécuter sans souci vos tâches quotidiennes : navigation, jeux 2D, streaming, etc., c’est ce que Lenovo propose avec la Tab P11. La tablette est adaptée à la famille. Sur Darty, ce modèle avec son clavier et une coque de protection profite de 100 euros de rabais.

Les qualités de la Lenovo P11

La polyvalence du Qualcomm Snapdragon 662

Une dalle lumineuse TDDI IPS

Des haut-parleurs Dolby Atmos

Au lieu de 379,99 euros habituellement, le pack Lenovo Tab P11 + clavier + coque est maintenant disponible en promotion à 279,99 euros chez tel Darty.

La polyvalence à tous les niveaux

En intérieur comme à l’extérieur, l’écran de la Lenovo Tab P11 est assez lumineux pour afficher clairement les informations. C’est dû à la dalle IPS de 11 pouces de 2 000 x 1 200 pixels de définition (2K). Pour faire fonctionnet toutes vos applications, même les plus capricieuses, la tablette embarque le SoC Qualcomm Snapdragon 662 qui réduit considérablement les latences. Le transfert de données sera rapide avec 4 Go de RAM LPDDR4X. Quant au stockage, on a 128 Go de ROM, extensible jusqu’à 1 To.

Niveau autonomie, c’est du solide avec une batterie de 7 500 mAh. Selon le constructeur, la batterie va de 100 à 0% au bout de quinze heures d’usage non-stop. C’est un peu plus que les modèles concurrents de son segment. Lenovo a intégré quatre haut-parleurs stéréo pour cette tablette. L’ensemble garantit un son immersif et Dolby Atmos. Niveau productivité, le Precision Pen 2 complètera bien le pack actuellement en promotion.

Une tablette conçue pour la famille

Si les adultes n’auront aucun mal à s’y trouver avec la Lenovo Tab P11, la firme chinoise a tout de même pensé aux enfants et aux adolescents. A ce sujet, la tablette tactile intègre Google Kids Space. Cela représente des dizaines de milliers d’applications, livres, contenus éducatifs adaptés à leur âge. La webcam de 8 Mpx est aussi de la partie pour une communication en appel vidéo fluide.

Le design de la Tab P11 n’a pas été laissé au hasard. La finition a été soignée, les bords sont identiques sur tous les côtés avec une épaisseur de moins d’un centimètre, 0.75 cm plus exactement. La tablette affiche un ratio écran/châssis de 85%. Pour la solidité, Lenovo a choisi de l’alliage en aluminium. Enfin, l’ergonomie a été travaillée en mieux répartissant son poids de 490 grammes.

Les alternatives à la Lenovo Tab P11

Afin de savoir quelle tablette correspond à vos besoins et votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures tablettes tactiles de 2022 sur Frandroid.

