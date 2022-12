En promotion, la tablette familiale de Lenovo est le cadeau idéal à mettre sous le sapin

La Lenovo Tab P11 est une tablette abordable qui avance de sérieux arguments pour son prix. Elle est d’ailleurs moins chère aujourd’hui et passe de 269 euros à seulement 189 euros chez E.Leclerc, pour le modèle avec 64 Go de stockage.

Si vous recherchez une tablette tactile efficace et bien équilibrée en évitant les appareils “premiers prix” souvent décevants, la tablette Lenovo Tab P11 est un choix intéressant. Celle-ci parvient à proposer une bonne expérience utilisateur, en misant sur un écran 2K et un SoC efficace au quotidien, pour un tarif abordable. Et aujourd’hui, elle profite d’un prix plancher grâce à cette remise immédiate de 80 euros.

Pourquoi on recommande cette tablette ?

Pour son bel écran IPS en définition 2K (2 000 x 1 200 pixels)

Pour son efficacité au quotidien : Snapdragon 662

Pour son autonomie confortable

Sans oublier Android 11

Au lieu d’un prix barré à 269 euros, la tablette Lenovo Tab P11 (64 Go) bénéficie de 80 euros de réduction et s’affiche à présent à seulement 189 euros sur le site E.Leclerc.

Une conception soignée, avec un écran de qualité

Pour sa Tab P11, Lenovo ne néglige pas la qualité de fabrication. Elle adopte un châssis aluminium qui assure une belle solidité. Les bordures fines de son écran de 11 pouces sont très appréciables et favorisent l’immersion. Et pour rendre une belle image, la Tab P11 dispose d’une dalle IPS en définition 2K, soit 2 000 x 1 200 pixels.

Cette dalle offre un véritable confort de visionnage, même en plein soleil grâce à sa luminosité de 400 nits. Le tout est agrémenté d’une qualité sonore immersive grâce à ses quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos. De quoi profiter de vos visionnages de films et séries dans les meilleures conditions.

Équilibrée et endurante

Elle n’est pas puissante à proprement parlé, mais sa puce Snapdragon 662 couplée à 4 Go de mémoire vive est largement suffisante pour répondre à différents usages, comme naviguer sur Internet, regarder des vidéos en streaming, quelques jeux pas trop gourmands pourront même tourner sans souci. De plus, l’expérience utilisateur permise par Android sera bien fluide et agréable. Pour stocker vos fichiers, vous disposerez d’une capacité de 64 Go, qui sera extensible en ajoutant une carte microSD dans le port prévu à cet effet.

Et pour convenir à toute la famille, la Tab P11 intègre le mode Google Kids Space, destiné aux enfants, qui met à leur disposition plusieurs contenus pédagogiques, que Google recommande par ailleurs en fonction des centres d’intérêt de l’enfant. Par ailleurs, la tablette pourra aussi être utilisée pour des appels en visio grâce à ses deux capteurs : 8 mégapixels à l’avant, et 13 mégapixels à l’arrière. Enfin, côté autonomie, cette tablette n’a pas à rougir avec sa batterie de 7 700 mAh et peut tenir facilement plus d’une journée avant de tomber à 0 %.

