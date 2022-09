Lenovo Tab P11 : la tablette est livrée avec son clavier dans un pack à -30 %

Voilà une très bonne affaire chez Darty et la Fnac en ce moment. Un pack regroupant la tablette Lenovo Tab P11, un clavier détachable et une coque pour seulement 269,99 euros au lieu de 379,99 euros initialement.

La Lenovo Tab P11 est une des valeurs sûres côtés tablettes. Elle n’est certes pas la plus premium de la marque, elle offre tout ce que l’on peut attendre de ce type de produit, à savoir de belles finitions et de bonnes performances pour assurer au quotidien. Elle vient d’autant plus intéressante aujourd’hui grâce à cette offre qui regroupe la tablette et des accessoires pour moins de 270 euros.

La Lenovo Tab P11 en quelques mots

L’écran IPS en définition 2K (2 000 x 1 200 pixels)

Une expérience utilisateur fluide au quotidien

Une expérience utilisateur fluide au quotidien Une autonomie confortable

Bonus : un clavier et une coque

Au lieu d’un prix barré à 379,99 euros, le pack Lenovo Tab P11 avec clavier sans fil et coque de protection est désormais à 319,99 euros à la Fnac, mais grâce à une ODR (valable jusqu’au 25/09/2022), le tout revient à seulement 269,99 euros. Cette offre est également disponible chez l’e-commerçant Darty.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant la Lenovo Tab P11 (2021). Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter La Lenovo Tab P11 (2021) au meilleur prix ?

Une tablette au look réussi

Sans l’appellation « Pro », la Lenovo Tab P11 n’a pas à frémir devant sa grande sœur. En effet, elle est dotée d’un écran IPS de 11 pouces avec une définition 2K (2 000 x 1 200 pixels). Pour cette tranche tarifaire, la qualité d’image est au rendez-vous et propose une bonne expérience visuelle.

Son design est tout aussi élégant et sobre avec des bordures peu épaisses, lui conférant ainsi un rapport écran-affichage de 85 %. De plus, elle n’aura rien à craindre du soleil grâce à la luminosité de 400 nits de son écran. Vous pourrez bénéficier d’un son Dolby Atmos sur ses 4 haut-parleurs offrant une expérience audio plus immersive.

Une tablette convaincante pour toute la famille

En termes de puissance, Lenovo équipe sa tablette du processeur Qualcomm Snapdragon 662 couplé à 4 Go de mémoire vive. Cette configuration est efficace pour les usages classiques d’une tablette moderne : jouer à des jeux 2D ou 3D peu exigeants, regarder des vidéos, surfer sur Internet et tout ça sans difficulté. D’autant plus que la tablette dispose d’une batterie de 7 700 mAh annonçant 15 heures d’écoute musicale au maximum. Elle sera donc capable de tenir un bon moment lors de votre trajet en avion ou train, par exemple. Sachez également qu’elle possède un lecteur de cartes microSD afin d’agrandir la capacité de stockage, selon vos besoins.

Dans l’idée d’un usage familial, vous pourrez également passer des appels visio avec vos proches grâce à sa caméra selfie de 8 mégapixels à l’avant, et 13 mégapixels à l’arrière. La tablette propose aussi un mode enfant Kids Spaces from Google qui met en avant du contenu pensé pour nos enfants (applications, livres, vidéos…). Les parents eux, pourront également l’utiliser et en profiter pour des usages plus poussés grâce aux accessoires comme le clavier inclut dans ce pack.

Découvrez notre guide pour trouve l’ardoise idéale

Si vous voulez comparer la Lenovo Tab P11 avec d’autres références existantes sur le marché, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des tablettes que l’on recommande chez Frandroid.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.