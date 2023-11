Lenovo Tab P11 : cette tablette avec écran 2K est à un super prix sur Amazon

La tablette Lenovo Tab P11 est un modèle idéal pour celles et ceux qui ont un petit budget, mais qui ne veulent pas faire trop de concessions sur la qualité. En ce moment, la version 4G 64 Go peut vous revenir à 179,99 euros au lieu de 279,99 euros sur Amazon.

Miser sur une tablette pas chère, c’est bien souvent être un peu déçu à la vue de la fiche technique et des concessions qui ont été faites pour maintenir un prix bas. Heureusement, certaines marques parviennent à allier efficacité et prix contenu, à la manière de Lenovo et de sa Tab P11. Certes, elle n’est pas ultra-puissante et ne conviendra pas aux professionnels et aux plus exigeants, mais pour un usage familial, elle est plus qu’idéale. Si son prix de base était déjà avantageux, elle est en ce moment de retour à moins de 180 euros, ce qui la rend vraiment recommandable.

Ce qu’il faut savoir sur la Lenovo Tab P11

Un écran IPS 2K de 11 pouces

Des haut-parleurs compatibles Dolby Atmos

Une autonomie généreuse

Affichée à 229,99 euros, mais lancée à 279 euros, la tablette Lenovo Tab P11 peut actuellement vous revenir aujourd’hui à seulement 179,99 euros sur Amazon grâce à une ODR de 50 euros. L’achat doit être réalisé avant le 4 novembre 2023.

Un écran 2K suffisamment large

La tablette tactile Lenovo Tab P11 adopte un châssis en aluminium plutôt classique, mais c’est en son centre qu’on trouve le véritable atout de ce modèle : sa dalle IPS 2K (2 000 x 1 200 pixels). Cette dernière promet ainsi une très belle qualité d’image, avec un niveau de détails largement suffisants et de larges angles de vision. Cet écran mesure par ailleurs 11 pouces, ce qui est plus qu’assez pour visionner occasionnellement des films ou des séries. Notez d’ailleurs que l’écran est certifié pour une diffusion HD de Netflix : ce n’est pas l’idéal, certes, mais c’est toujours mieux que rien. Ajoutons par ailleurs que l’écran est encadré de bordures très fines, ce qui permet de profiter d’un très bon ratio screen-to-body de 85 %.

La dalle bénéficie également d’une luminosité de 400 nits, de quoi regarder sans trop de difficulté des contenus en plein soleil. Côté audio, on a droit à quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, une fonctionnalité qui devrait offrir un son plutôt immersif et vaste.

Une tablette familiale

Si la Lenovo Tab P11 ne s’adresse pas aux professionnels en raison de son manque de puissance, elle sera bien plus adaptée à un usage familial, traditionnellement moins exigeant. La tablette embarque un processeur Snapdragon 662, épaulé par 4 Go de mémoire vive ; une configuration qui suffit amplement pour regarder des vidéos, naviguer sur internet de manière fluide, et même pour jouer à quelques jeux 2D disponibles sur le Play Store. Le stockage s’élève quant à lui à 64 Go, mais il est extensible grâce à l’ajout d’une microSD. Autrement, les parents pourront avoir accès au mode Google Kids Space, destiné aux enfants, qui met à leur disposition plusieurs contenus pédagogiques.

Enfin, la tablette peut aussi être utilisée pour des appels en visio grâce à ses deux capteurs : 8 mégapixels à l’avant, et 13 mégapixels à l’arrière. En ce qui concerne son autonomie, sa batterie de 7 700 mAh lui permet de fonctionner, selon la marque, une journée entière avant de tomber en rade, voire plus si l’utilisation est plus modérée.

Si vous souhaitez découvrir de nouvelles références peu onéreuses afin de les comparer avec la Lenovo Tab P11, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures tablettes pas chères du moment.

