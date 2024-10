Cette nouvelle tablette Lenovo avec écran 2K à 90 Hz, conçue pour le divertissement, est déjà en promotion

Entre son écran 2K à 90 Hz, son format compact et son chargeur rapide, la Lenovo Tab Plus est une tablette qui se destine clairement au divertissement. Cette nouvelle référence a de quoi plaire, notamment pour son prix qui passe de 299 euros à 269 euros chez Darty.

Lenovo Tab Plus // Source : Site officiel

Les tablettes Android sont nombreuses sur le marché, et beaucoup sont mieux équipés qu’auparavant. Lenovo en compte quelques-unes dans son catalogue, comme la Tab Plus qui jouit d’une belle fiche technique. Elle se défend plutôt bien avec son écran 2K et 90 Hz, son chargeur rapide, et son petit format pratique. De beaux arguments, qui sont d’autant plus convaincants lorsque la tablette voit son prix baisser de 10 %.

Ce qu’il faut retenir de la Lenovo Tab Plus

Une tablette compacte, avec une béquille intégrée très pratique

Une dalle 2K de 11,5 pouces à 90 Hz

La présence de haut-parleurs JBL avec Dolby Atmos

Sans oublier la charge rapide 45W

Au lieu d’un prix barré à 299,99 euros, la tablette Lenovo Tab Plus est en ce moment remisée à 269,99 euros sur le site Darty.

La bonne tablette pour mater vos films et séries

En proposant la Tab Plus, Lenovo fait la bonne recette d’une tablette Android. Un appareil fin, avec de jolies finitions. Cette ardoise de 11,5 pouces réussit à se faire oublier avec un poids tout même de 650 g et une épaisseur de 7 mm. Les bordures autour de l’écran sont assez fines pour profiter pleinement de l’écran dans de bonnes conditions.

Une fois allumée, on ne découvre pas de technologie Amoled, mais une dalle IPS LCD avec une définition 2K (soit 2 000 x 1 200 pixels) et une luminosité de 400 nits. Il sera difficile de lire confortablement les informations sur l’écran à l’extérieur, mais il est très satisfaisant pour consulter du contenu, surtout que son taux de rafraîchissement est à 90 Hz. Le tout est agrémenté d’une qualité sonore immersive grâce à ses huit haut-parleurs JBL compatibles Dolby Atmos.

Dédiée au divertissement, la Tab Plus intègre une béquille qui promet un confort d’utilisation optimale. Ce support permet de la transformer en cadre photo numérique ou en belle horloge quand vous ne l’utilisez pas.

Une tablette Android efficace, qui se recharge rapidement

À l’intérieur de la tablette Lenovo, on découvre le processeur MediaTek Helio G99. Une puce limitée pour les tâches gourmandes en ressources, mais assure une bonne fluidité dans les tâches plus classiques, qui ne souffriront d’aucun ralentissement. D’ailleurs, côté logiciel, cette ardoise tourne sous Android 14 et devrait être mise à jour jusqu’à Android 16. La marque promet une prise en charge de correctifs de sécurité pendant 4 ans.

Pour tenir la cadence, la tablette de Lenovo intègre une batterie de 8 600 mAh. Selon le constructeur, elle devrait vous permettre de regarder des vidéos durant 12 heures. Enfin, s’il est rare d’avoir une tablette compatible avec la charge rapide, ici celle de la Tab Plus s’élève à 45W.

