Soldes : 80 € de réduction pour ce pack Oppo Watch + écouteurs sans fil

La Oppo Watch est la seule montre connectée disponible chez la marque chinoise. Elle profite actuellement des soldes d'été 2021 pour devenir financièrement plus intéressante puisqu'elle est disponible à 179 euros (au lieu de 249) dans un pack avec des écouteurs sans fil offerts.

Si vous n’avez pas d’iPhone et que vous voulez tout de même une montre connectée qui ressemble à une Apple Watch, il existe évidemment des solutions dans le monde d’Android. Avec l’Oppo Watch par exemple, vous pourrez faire presque l’illusion sans payer le prix fort d’un produit de la Pomme. D’autant plus avec cette réduction de 80 euros pour les soldes.

Les caractéristiques de la Oppo Watch

Le style rectangulaire d’Apple, mais pour Android

Un écran AMOLED de qualité

La charge ultra rapide

Au lieu de 249 euros, la montre connectée Oppo Watch (41 mm, coloris rose) est aujourd’hui disponible pour seulement 179 euros à la Fnac et chez Darty. Elle est vendue dans un pack avec des écouteurs sans fil Oppo Enco W31 offerts — normalement d’une valeur de 80 euros.

Le design d’une Apple Watch

La Oppo Watch est très élégante au poignet. Elle arbore un boîtier en aluminium plus ou moins carré (4.1 x 3.5 x 1.1 cm) pour rappeler le design de l’Apple Watch, avec un écran plat AMOLED de 1,6 pouce sur le modèle 41 mm. Pas de Digital Crown comme sur les produits de la Pomme — il ne faut pas pousser le vice trop loin —, mais deux boutons pour naviguer dans les menus. On trouve également un haut-parleur et un micro sur la tranche.

Une montre connectée assez complète

La montre connectée de Oppo est propulsée par le Qualcomm Snapdragon Wear 3100 épaulé par 1 Go de mémoire vive. L’expérience utilisateur est fluide au quotidien et le constructeur a eu d’ailleurs la bonne idée d’ajouter quelques outils de personnalisations, comme la possibilité d’adapter les couleurs du cadran en fonction de votre tenue du jour via une simple photo de vos vêtements. Notez que l’espace de stockage est de 8 Go.

On retrouve ensuite évidemment toute une panoplie de capteurs (GPS, accéléromètre, cardiofréquencemètre quadricanal PPG, baromètre, gyroscope, etc.) pour assurer le suivi classique d’une montre connectée, en passant par la santé et le sport. Elle peut reconnaître jusqu’à 5 activités différentes : course à pied, cyclisme en extérieur, marche extérieure, course brûle graisse et même la natation grâce à sa résistance à l’immersion jusqu’à 30 mètres.

Le combo bonne autonomie + charge rapide

Son principal atout est sans aucun doute son autonomie. Sa batterie de 300 mAh lui permet de tenir 24 heures avec le Bluetooth 4.2 constamment activé et peut monter jusqu’à une durée de vie de 2 à 3 semaines grâce au mode économie d’énergie. De plus, l’Oppo Watch bénéficie d’un système de charge ultra rapide qui lui permet de récupérer 30 % en seulement 15 minutes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test de la Oppo Watch.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’Oppo Watch.

