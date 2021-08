Le très bon SSD Samsung 870 QVO (2 To) est à un excellent prix sur Amazon

Le Samsung 870 QVO est une valeur sûre pour quiconque souhaite ajouter un SSD performant à son PC. Le modèle avec 2 To de stockage n'a d'ailleurs jamais été aussi abordable que maintenant en passant de 209,99 à seulement 159,99 euros sur Amazon.

Samsung est davantage connu pour ses smartphone et ses écrans, mais la marque coréenne a également un pied bien installé dans le monde des périphériques PC avec ses différents SSD de bonne qualité. Parmi eux, on retrouve l’excellente référence 870 QVO (deuxième génération) qui voit aujourd’hui son prix chuter de presque 30 % pour le modèle 2 To.

Le Samsung 870 QVO, c’est quoi ?

Un SSD avec une bonne qualité de fabrication

Une vitesse de transfert élevée : jusqu’à 560 Mo/s

Il s’insert aussi bien dans votre PC fixe que votre PC portable (sauf ultrabook)

Au lieu de 209,99 euros, le SSD Samsung 870 QVO avec une capacité de stockage de 2 To est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 159,99 euros et c’est actuellement le meilleur prix disponible sur Amazon.

Un SSD performant et économe en énergie

De prime abord, le SSD Samsung 870 QVO est identique à l’ancien modèle, le 860. On retrouve exactement le même design donc, toujours avec une taille standard de 2,5 pouces afin de se faufiler aussi bien dans les entrailles d’un PC fixe que portable – à l’exception des ultrabooks qui utilisent généralement un port M.2 pour les SSD NVMe.

Il est pourtant différent de son grand-frère. Faisant partie de la deuxième génération des SSD QLC de Samsung, le 870 QVO offre une vitesse aléatoire et une performance améliorée. Il permet alors d’obtenir une vitesse maximale de transfert allant jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. C’est donc 10 Mo/s de plus que le 860 QVO.

Ce nouveau modèle intègre également la nouvelle technologie TurboWrite, laquelle accélère les vitesses d’écriture et maintient un niveau de performance élevé à long terme grâce à une mémoire tampon plus importante. Sans oublier la 4e génération de mémoire V-NAND, pour gagner en endurance, en rapidité et baisser la consommation énergétique, qui est toujours de la partie.

Une meilleure résistance qu’un HDD

Comme vous le savez, un SSD est bien plus rapide qu’un disque dur traditionnel, mais ce n’est pas le seul avantage. L’absence de pièces mécaniques lui offre également une conception plus solide, afin de mieux résister aux chocs et aux vibrations. Bref, vos données seront en sécurité pendant longtemps. Notez que la garantie est de 3 ans.

Les alternatives externes

Si vous préférez opter pour un SSD externe afin de transporter facilement vos données, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide dédié.