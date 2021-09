La Samsung Galaxy Tab A7 est vraiment très abordable grâce à ce code promo

Vous recherchez une tablette pas chère à poser dans votre salon, suffisamment performante pour naviguer sur Internet et diffuser du contenu sur votre TV ? Alors la Samsung Galaxy Tab A7 est à prendre en compte, surtout qu'aujourd'hui son prix est en baisse et passe de 249 euros à seulement 165 euros.

Samsung possède un catalogue de tablettes tactiles qui correspond à peu près à toutes les tranches de prix. Si la Tab S7 représente le haut du panier coréen, la Galaxy Tab A7 est quant à elle un modèle entrée de gamme, donc beaucoup moins cher que l’autre, offrant une solution accessible pour toute la famille — d’autant plus aujourd’hui grâce à cette réduction de plus de 80 euros.

Ce qu’il faut retenir de la Galaxy Tab S7

Un large écran de 10,4 pouces en Full HD+

L’expérience utilisateur One UI adaptée sur tablette

Une autonomie de deux jours, voire plus si souvent en veille

Au lieu de 249 euros, la Samsung Galaxy Tab A7 (avec 32 Go de stockage) est aujourd’hui disponible au prix de 164,99 euros sur Rakuten en utilisant le code promo RAKUTEN15 avant de procéder au paiement. Être membre gratuit du Club R est indispensable pour bénéficier de la promotion, vous recevrez même un peu plus de 5 euros offerts à dépenser lors de votre prochaine commande.

Un look premium, mais pas d’AMOLED

La Samsung Galaxy Tab A7 est peut-être un produit dit « entrée de gamme », mais son design rappelle fortement celui des tablettes premium de la marque coréenne. On retrouve grosso modo le même look inspiré du borderless, avec toutefois des bordures un peu plus grosses que sur la Tab S7. Les angles sont bien arrondis et l’objet a le mérite d’être assez fin pour bien tenir en main.

Pas d’AMOLED en revanche sur la tablette à petit prix de Samsung, mais tout de même une bonne dalle IPS LCD affichant une définition Full HD+ de 2 000 x 1 200 pixels sur une grande diagonale de 10,4 pouces. C’est amplement suffisant pour regarder du contenu multimédia. De plus, la tablette dispose d’une bonne qualité sonore grâce à ses quatre haut-parleurs, sans oublier sa compatibilité avec la technologie Dolby Atmos.

Des performances suffisantes pour un usage familial

Cette tablette est pensée pour un usage familiale. Les performances de son Snapdragon 662 épaulé par 3 Go de mémoire vive sont amplement suffisantes pour répondre à de nombreux besoins que ce soit la navigation sur Internet, la consultation de vos réseaux sociaux favoris ou encore jouer à quelques jeux 2D disponibles sur le Play Store. Elle sera également très utile pour rester en contact avec vos proches via un petit appel visio de temps en temps, d’autant plus que tout le monde rentrera dans le cadre grâce à sa caméra frontale située sur la tranche droite, pour un usage en mode paysage.

Facile à prendre en main grâce à l’interface One UI, petits et grands pourront utiliser cette tablette. Il est évidemment bienvenu de configurer un contrôle parental si vous laissez vos enfants s’amuser avec.

Deux jours loin du chargeur

En ce qui concerne l’autonomie, c’est clairement l’un des points forts de la Galaxy Tab A7. Avec sa batterie de 7 040 mAh, la tablette est capable de tenir pendant au moins deux jours, voire plus si votre utilisation est modérée. En cas de besoin, vous pourrez récupérer rapidement des pourcentages grâce à sa compatibilité charge rapide jusqu’à 15 W.

Notez d’ailleurs que la tablette de Samsung dispose d’une petite capacité de stockage de 32 Go, mais extensible via le port microSD. Vous pourrez alors stocker de nombreux fichiers et installer en abondance vos applications favorites.

