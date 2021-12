Philips Hue ou tablettes Samsung à bas prix : voici les offres de Noël de dernière minute de Rue du Commerce

Besoin de cadeaux de dernière minute ? Rue du Commerce propose actuellement de belles promotions sur de nombreux produits, comme les Philips Hue ou des tablettes Samsung. L’occasion de faire quelques jolies affaires, mais aussi de découvrir les avantages du Pack Reprise. Suivez le guide.

Alors que les fêtes de fin d’années s’approchent à vitesse grand V, les e-commerçants se fendent tous de menues offres pour vous aider à garnir le pied du sapin. C’est le cas de Rue du Commerce qui propose des soldes sur une large sélection de produits, high-tech en tête. L’occasion de découvrir des téléphones, des tablettes, mais aussi des ampoules et bien d’autres choses.

Cette fin d’année est aussi placée sous le signe de l’éco-responsabilité pour Rue du Commerce. Une grande majorité des produits concernés par ces offres de fin d’année s’inscrivent en effet dans le cadre du Pack Reprise. Un service maison qui permet de favoriser la seconde main pour limiter la création de déchets électroniques, et dont nous vous parlerons plus en détail après notre sélection.

Les offres de Noël Rue du Commerce en bref :

Le Pack exclusif Philips Hue à 129,99 euros (au lieu de 169,99 euros)

En matière d’éclairage connecté, la gamme Hue de Philips est sans conteste ce qu’il se fait de mieux. Non seulement c’est extrêmement simple d’installation et d’utilisation, mais en plus son catalogue d’ampoules, de luminaires et d’accessoires est particulièrement vaste. Si vous souhaitez découvrir les joies d’un éclairage connecté, Rue du Commerce vous propose en ce moment un pack idéal pour commencer à équiper votre domicile.

Le premier élément qui compose ce pack est un pont de connexion Hue. Élément central de toute installation qui se respecte, il sert de relais (via votre Wi-Fi) vers tous les appareils Hue que vous possédez (jusqu’à 50). Grâce à lui, vous pourrez coordonner votre éclairage très simplement grâce à l’application Hue. Pour le compléter, ce sont deux ampoules E27 White & Color Ambiance capables d’afficher jusqu’à 16 millions de couleurs, et plus de 50 000 nuances de lumière blanche.

Dernier élément de ce pack, une lampe Hue Go V2. Dotée d’une batterie lui permettant de tenir jusqu’à 18h en mode bougie, ou 2 heures 30 en mode éclairage intelligent, cette petite lampe peut être amenée partout pour vous procurer un éclairage doux et chaleureux.

Le pack Philips Hue Exclusif Rue du Commerce est en ce moment proposé à 129,99 euros, contre 169,99 euros habituellement.

La Samsung Galaxy Tab S5e à 349 euros (au lieu de 449 euros)

Avec sa Galaxy Tab S5e, Samsung propose une tablette simple et efficace, qui se démarque par la très grande qualité de ses finitions. Il suffit déjà de jeter un œil à son écran OLED de 10,5 pouces pour une définition de 2560 par 1600 pixels pour se convaincre que l’on est face à un produit d’une excellente facture.

Dans ses entrailles, vous pourrez retrouver un Snapdragon 670 couplé à 4 Go de RAM et un stockage de 64 Go, ce qui suffit amplement pour la plupart des utilisations, y compris sur du jeu léger. Elle brille aussi par son autonomie XXL rendue possible par une gigantesque batterie 7040 mAh. Extrêmement polyvalente grâce à One UI et Android Pie, vous pourrez facilement la transformer en ultrabook si vous la couplez à un clavier sans fil.

Pour les fêtes de fin d’année, Rue du Commerce vous propose de découvrir la Samsung Galaxy Tab Se pour 349 euros au lieu de 449 euros en temps normal.

La Samsung Galaxy Tab A7 à 236,40 euros (au lieu de 251,49 euros)

Si vous cherchez une tablette qui va à l’essentiel, la Galaxy A7 Tab est peut-être faite pour vous. Dotée d’un grand écran LCD de 10,4 pouces pour une définition de 2000 par 1000 pixels, elle peut compter sur un Snapdragon 662 et 3 Go de RAM. Une fiche technique modeste, mais qui suffit très largement pour regarder des vidéos ou aller sur Internet.

À l’instar de sa grande sœur la Galaxy Tab S5e, cette Galaxy Tab A7 dispose d’une autonomie faramineuse grâce à une batterie de 7040 mAh. Ajoutez à cela la présence de deux appareils photo, un à l’avant, l’autre sur la façade arrière, et vous obtenez une tablette idéale pour les petits budgets.

En ce moment, Rue du Commerce vous propose en effet de ne débourser que 236,40 euros pour l’acquérir, contre 251,49 euros en temps normal.

La Lenovo Tab M8 HD à 114 euros (au lieu de 139 euros)

Compacte et pratique, la Lenovo Tab M8 HD est une tablette tactile qui vous suivra partout. Son châssis élégant tout en finesse abrite un écran IPS HD de 8 pouces qui offre une jolie luminosité. La présence d’un haut-parleur optimisé par Dolby HD en fait une compagne parfaite pour regarder vos vidéos préférées. Pour ne rien gâcher, cet écran limite les émissions de lumière bleue pour proposer une expérience visuelle moins nocive pour les jeunes enfants.

Cette Tab 8 HD bénéficie aussi d’un processeur MediaTek Helio A22 Tab, de 2 Go de RAM et d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 18 heures grâce à sa batterie de 5000 mAh. Une configuration qui permet très simplement de regarder des vidéos, naviguer sur Internet ou bien écouter sa musique préférée sans anicroches.

Généralement vendue 139 euros, la Lenovo Tab M8 HD bénéficie d’une petite réduction qui la fait passer à 114 euros pour les fêtes de fin d’année.

Le Samsung Galaxy S20 FE 5G à 599 euros (au lieu de 759 euros)

Sorti l’année passée, le Samsung Galaxy S20 FE 5G est une petite merveille, comme en témoigne le 9/10 reçu dans nos colonnes. Proposé à un prix plus bas que les autres modèles de la gamme S20, et faisant quelques concessions, il n’en demeure pas moins un excellent smartphone au rapport qualité prix quasi imbattable. Pour commencer, il se démarque grâce à son écran Super AMOLED de 6,5 pouces et 120 Hz, très lumineux, qui lui confère un affichage très agréable, et surtout fluide en toute circonstance.

Propulsé par un Snapdragon 865, 6 Go de RAM et disposant de 128 Go de stockage, il offre des performances excellentes quelle que soit l’utilisation, avec une chauffe quasi-inexistante. Côté interface, One UI fait des merveilles et propose une expérience utilisateur riche, fluide et particulièrement intuitive. Ajoutez à cela une excellente autonomie qui permet de l’utiliser sans souci une journée, et vous obtenez un smartphone bien sous tous rapports.

Généralement proposé à 759 euros, le Samsung Galaxy S20 FE 5G est actuellement disponible pour 599 euros.

Écologique et économique : découvrez les avantages du Pack Reprise Rue du Commerce

Les produits proposés dans cette sélection de Noël par Rue du Commerce bénéficient tous d’un service appelé Pack Reprise. On vous explique tout ce que vous devez savoir à son propos.

Changez de matériel chaque année sans vous ruiner

Pour faire simple, le Pack Reprise est un service qui vous permet de tester et utiliser les produits que vous achetez pendant un an complet. Durant cette période, à tout moment, et à condition que le produit soit encore en bon état de fonctionnement, vous pourrez le renvoyer chez Rue du Commerce.

Ce faisant, vous obtiendrez un bon d’achat équivalent à 80 % du prix d’achat de votre produit, et ce, sans décote. Prenons un exemple concret :

Si vous choisissez d’acheter le Samsung Galaxy 20 FE 5G proposé dans cette sélection, vous le paierez 599 euros. Dans l’année qui suit votre date d’achat, vous pourrez le renvoyer à Rue du Commerce et ainsi obtenir un bon d’achat de 479 euros.

Vous pourrez ensuite utiliser ce bon d’achat pour renouveler votre matériel à bon prix. Une bonne manière de changer régulièrement de téléphone, d’ordinateur ou de téléviseur pour coller aux tendances du moment.

Une démarche écologique : donnez une seconde vie à vos objets

Ce pack reprise s’inscrit dans une démarche écologique voulue par Rue du Commerce. Les produits retournés dans le cadre du Pack Reprise sont ensuite remis en état et reconditionnés par la société SPB Service, partenaire de Rue du Commerce. Ils sont ensuite redistribués par différents canaux afin de vivre une seconde vie.

Une bonne manière d’éviter de multiplier les déchets électroniques, qui sont un véritable fléau en matière d’écologie. Pour obtenir plus d’informations sur les modalités du Pack Reprise, vous pouvez toujours aller visiter la page explicative disponible sur le site du Rue du Commerce.