French Days : voici le TOP 5 des meilleures tablettes et iPad en promotion

Les tablettes tactiles continuent de prospérer sur le marché grâce à des acteurs comme Samsung, Apple, Lenovo ou Microsoft qui continuent à proposer constamment de nouveaux modèles. Ces derniers sont d'ailleurs en promotion pour les French Days.

Les tablettes tactiles, c’est comme les smartphones : il y en a pour tous les usages et pour tous les prix. Si vous avez besoin d’une tablette efficace et abordable pour la famille ou une tablette un peu plus performante pour une utilisation personnelle et/ou professionnelle, vous trouverez forcément votre bonheur dans cette sélection spéciale French Days.

Les meilleures offres tablettes

La tablette familiale par excellence

La Lenovo Tab P11 reprend la même recette que la Tab M10+ de l’année dernière pour son design, mais en ajoutant quelques améliorations comme un meilleur écran, ainsi que plus de puissance et d’autonomie. Elle trouve parfaitement sa place sur la table basse du salon pour que petits et grands puissent l’utiliser au quotidien.

En bref

Un écran IPS avec une définition 2K

La grosse batterie de 7 700 mAh

Compatible Dolby Atmos

Au lieu de 249 euros, le modèle 64 Go de la Lenovo Tab P11 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 219 euros sur Amazon.

Pour une expérience utilisateur sous One UI

La Samsung Galaxy Tab A7 est elle aussi une tablette familiale, mais avec l’expertise du savoir-faire coréen. Vous n’aurez tout de même pas un écran AMOLED sur cette gamme de prix, mais vous pourrez profiter d’une expérience utilisateur très agréable et intuitive avec l’excellente interface One UI. Niveau ergonomie, c’est l’une des meilleures alternatives à l’iPad.

En bref

Un écran large de 10,4 pouces

La grosse batterie de 7 040 mAh

L’expérience utilisateur One UI sur tablette

Au lieu de 249 euros habituellement, la Samsung Galaxy Tab A7 (32 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 229 euros chez Boulanger.

La tablette abordable d’Apple

L’iPad en est à sa huitième génération. Si le design reste encore assez classique pour rester dans l’authenticité du produit, la fiche technique a évidemment bien évolué pour offrir toujours plus de performances et de possibilités à son utilisateur/utilisatrice. C’est tout simplement la solution la moins onéreuse du côté d’Apple en ce moment.

En bref

La polyvalence dans l’utilisation

L’autonomie estimée à 10 heures environ

Les excellentes performances de la puce A12 Bionic

Habituellement proposée à 389 euros, l’iPad 2020 d’Apple 32 Go + Wi-Fi (coloris gris sidéral) est disponible à 299,99 euros sur Rakuten. Avec cet achat et en adhérant gratuitement au Club R, vous pourrez bénéficier de 30 euros offerts sur vos prochains achats.

Pour utiliser sa tablette comme un PC

Vous voulez un ordinateur portable pour travailler ou étudier, mais aussi une tablette pour les autres usages au quotidien ? Alors, la solution hybride de Microsoft vous fera certainement envie, d’autant plus que sa Surface Go 2 est la plus abordable de la gamme. Elle s’accompagne aujourd’hui d’un clavier et d’une souris sans fil, le tout à prix réduit.

En bref

Un écran 10,5 pouces au format 2:3

Compatible Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.0

L’autonomie confortable de 10 heures

Au lieu de 785,99 euros, le pack de la Microsoft Surface Go 2 est actuellement disponible en promotion à 599 euros pour les French Days chez Darty.

L’iPad qui a les airs d’une Pro

L’iPad Air de 2020 se distingue des anciennes générations de la tablette milieu de gamme d’Apple en adoptant le look et quelques éléments de la fiche technique de l’iPad Pro. Vous n’aurez pas Face ID, le Pro Motion pour un taux de rafraichissement à 120 Hz ou encore le capteur LiDar ni le deuxième appareil photo au dos, mais vous ferez des économies.

En bref

TouchID amélioré

Compatible Wi-Fi 6

Ecran Retina 10,9 pouces

La puissance de la puce A14

Au lieu de 669,99 euros, l’iPad Air 2020 est actuellement en promotion à 629,99 euros chez Fnac, Darty ainsi que Boulanger. D’autres nombreux modèles sont également disponibles à prix réduit.

