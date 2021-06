French Days : quels sont les meilleurs smartphones en promotion ?

Vous attendiez les French Days pour changer votre smartphone ? Une bien sage décision, car les promotions sont nombreuses, aussi bien sur les nouvelles références haut de gamme que sur les anciennes, et même sur les modèles plus abordables. Entre Samsung, Apple, Oppo, Xiaomi ou encore Sony, il y a de quoi satisfaire tous les goûts et tous les budgets.

Les smartphones sont des objets dont on ne peut plus se passer au quotidien. Si vous chercher à renouveler le vôtre, car trop ancien ou plus à votre goût, les French Days sont sûrement le meilleur moment pour s’équiper à prix réduit. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures offres sur des références que l’on recommande chaudement, surtout avec une promotion.

Les offres smartphones

Le smartphone pas cher avec une grosse autonomie

La gamme Redmi de chez Xiaomi se destine aux budgets plus serrés sans pour autant négliger la qualité de ses appareils. Le 9A est un smartphone qui se concentre sur l’essentiel et son prix est forcément très avantageux. Il est d’ailleurs proposé à avec presque 20 euros de réduction pendant les French Days.

En bref

Un design simple et moderne

Une Dalle LCD de 6,53 pouces

Une grosse autonomie

Au lieu de 100 euros environs à son prix habituel, le Xiaomi Redmi 9A (de couleur bleue) est aujourd’hui disponible en promotion à 83,98 euros chez Electro Depot.

Efficace et (très) abordable

Dévoilé en début d’année en France, le Xiaomi Redmi 9T est un nouveau modèle assez complet pour son petit prix, où son plus gros atout est sans aucun doute son autonomie avec 2 à 3 jours d’utilisation avec un usage classique malgré un écran Full HD+. Il est aujourd’hui disponible avec une réduction de 40 euros pour les French Days.

En bref

L’écran Full HD+

La grosse autonomie (6 000 mAh)

La charge rapide

Le Xiaomi Redmi 9T est disponible dans sa version 64 Go à partir de 169 euros chez la plupart des e-commerçants. Mais en ce moment, il est en promotion à 129 euros chez Red by SFR, grâce à une ODR valable jusqu’au 27 juin 2021.

Un concurrent de Xiaomi

Le Oppo A72 est là pour faire de l’ombre aux nombreux smartphones entrée de gamme du constructeur chinois. Il est tout aussi intéressant que son concurrent grâce à une fiche technique bien équilibrée et correspondant parfaitement à un usage basique. Son rapport qualité-prix est encore plus intéressant pendant les French Days.

En bref

Un écran LCD Full HD+

De bonnes photos en journée

La grosse autonomie de 5000 mAh

Lancé au prix de 259 euros, le Oppo A72 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 169 euros sur le site Cdiscount.

Le bon rapport qualité-prix

Avec sa gamme Galaxy A, Samsung propose des smartphones efficaces et abordables. Malgré l’arrivée de la nouvelle génération, ce A51 est tout de même le plus vendu par la marque sud-coréenne en 2020, à juste titre au vu de son rapport qualité-prix. Il est d’ailleurs encore plus intéressant durant les French Days grâce à cette réduction de 65 euros.

En bref

Un écran AMOLED de qualité

La polyvalence en photo avec 4 capteurs

La bonne autonomie au quotidien

Habituellement au prix de 299,99 euros, le Samsung Galaxy A51 est actuellement en promotion à seulement 234,99 euros sur le site Cdiscount, en indiquant le code promo « FD15« avant de procéder à l’achat.

L’offre est issue d’un vendeur tiers, mais le produit est directement expédié depuis les entrepôts régionaux français de Cdiscount.

Le midship killer

En ce début d’année 2021, la firme chinoise a multiplié les annonces pour ses différents produits. Parmi eux, on retrouvait le Xiaomi Poco F3 qui a la particularité de proposer des airs de flagship killer, mais sur le segment du milieu de gamme. Aujourd’hui, on le trouve avec une réduction de 106 euros pour les French Days.

En bref

L’écran AMOLED à 120 Hz (et HDR10+)

Les bonnes performances du Snapdragon 870

Les deux haut-parleurs compatibles Dolby Atmos

Le réseau 5G sans payer le prix fort

Au lieu de 399 euros, la version 6+128 Go du Xiaomi Poco F3 5G est proposée en promotion à 294 euros sur le site Cdiscount en utilisant le code promo FD15 avant de procéder à l’achat.

La puissance du Snapdragon 865 à petit prix

Xiaomi est bien connue pour proposer une large gamme de smartphone pour tous les budgets. Avec son Mi 10T, la marque offre une fiche technique quasi haut de gamme, mais à prix contenu. D’autant plus que pour les French Days, le Xiaomi Mi 10T est encore plus abordable avec une réduction de 165 euros sur son prix d’origine.

En bref

L’écran à 144 Hz

La puissance du Snapdragon 865 + 8 Go de RAM

La grosse batterie de 5 000 mAh

Commercialisé au prix de 499 euros à sa sortie, le Xiaomi Mi 10T 5G (128 Go de stockage) est affiché à 399,90 euros chez Cdiscount, puis en utilisant le code promo « FD15 » et une ODR de 50 € valable jusqu’au 20 juin 2021, son prix passe à 334,90 euros.

Un ancien flagship à prix réduit

Le Xiaomi Mi 11 est arrivé il y a peu de temps sur le marché. Il améliore tous les éléments de la fiche technique de son prédécesseur, mais ce n’est pas pour autant que le Mi 10 est subitement devenu inintéressant. Son rapport qualité-prix n’a d’ailleurs jamais été aussi alléchant que pendant ces French Days.

En bref

L’écran OLED à 90 Hz

La puissance élevée du Snapdragon 865

L’appareil photo équipé d’un capteur 108 mégapixels

Au lieu de 799,99 euros à son lancement, la version 8+256 Go du Xiaomi Mi 10 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 484,90 euros sur Cdiscount en utilisant le code promo FD15.

Un smartphone Apple d’ancienne génération

Remplacé depuis quelques mois par l’iPhone 12, l’iPhone 11 était l’un des smartphones stars sur la période 2019-2020 et reste hautement recommandable en 2021. Il propose des caractéristiques haut de gamme pour un prix bien plus réduit qu’à son lancement. Pour les French Days, on le trouve à un très bon prix, du moins pour un iPhone.

En bref

Pas d’OLED, mais un écran LCD bluffant

La puissance de l’A13 Bionic

La compatibilité charge sans fil

Au lieu de 689 euros habituellement, l’iPhone 11 (64 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 644 euros sur Cdiscount et Amazon.

Pour s’équiper avec le meilleur de Samsung

La marque coréenne a lancé trois smartphones de sa célèbre gamme Galaxy S en ce début d’année 2021. Parmi eux, on trouve le Samsung Galaxy S21, qui se veut être un flagship « abordable ». En effet, aux côtés des S21 Plus et Ultra, le S21 est moins premium, mais son rapport qualité-prix reste excellent. Souvent disponible en promotion sur la plupart des sites marchands, c’est Cdiscount qui propose l’offre la plus intéressante du moment avec un pack regroupant le téléphone, et les écouteurs true wireless Galaxy Buds Pro à prix canon.

En bref

L’écran Super AMOLED 6,2 pouces à 120 Hz

La puissance de l’Exynos 2100

L’autonomie confortable

La compatibilité 5G

Au lieu de 1 138 euros au total, la version 256 Go du Samsung Galaxy S21 5G est proposée en pack avec les Galaxy Buds Pro pour seulement 749 euros. Pour obtenir ce prix, il faut saisir le code promo « 100S21FAMILY » avant de procéder au paiement.

Vous pouvez également profiter de la reprise de votre ancien mobile sur Cdiscount.

D’autres offres sont disponibles chez les autres marchands :

Samsung Galaxy S21 à 699 euros au lieu de 859 : chez Fnac, Darty ou Boulanger

Samsung Galaxy S21 Plus à 799 euros au lieu de 1 059 : chez Fnac, Darty ou Boulanger

Samsung Galaxy S21 Ultra 128 Go à 999 euros au lieu de 1 259 : chez Fnac, Darty ou Boulanger

Le smartphone le plus stylet

Alors qu’un nouveau smartphone de la gamme Galaxy Note ne pourrait visiblement (peut-être) pas voir le jour en cette année 2021 à cause de la pénurie générale de composants informatiques, le Samsung Galaxy Note 20 Ultra restera alors certainement — et pendant encore longtemps — le porte-étendard de la marque coréenne pour celles et ceux qui veulent un smartphone doté d’un stylet, sans oublier la fiche technique premium.

En bref

L’écran AMOLED 120 Hz

L’Exynos 990 + 12 Go de RAM

L’excellent module photo

Les nombreuses fonctionnalités du S Pen

Au lieu de 999 euros, le Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à 849 euros sur la boutique Red by SFR.

On trouve également le Note 20 classique à 699 euros.

Le smartphone atypique

Sony a d’ores et déjà annoncé son Xperia 1 III, mais ce smartphone haut de gamme n’arrivera en Europe qu’après l’été, et au prix fort. Pour faire une bonne affaire durant ces French Days, il faut aujourd’hui se tourner vers les références japonaises actuelles qui bénéficient de forte promotion à la veille de la sortie des prochains modèles, comme le Xpera 1 II qui perd 300 euros de son prix d’origine à l’occasion des French Days 2021.

En bref

Un appareil photo pensé pour les experts

De la 4K sur un écran OLED 21:9 de 6,5 pouces

La puissance du Snapdragon 865 avec 8 Go de RAM

Au lieu de 1 199 euros à son lancement, le Sony Xperia 1 II est aujourd’hui disponible en promotion à 899 sur les sites de la Fnac et Darty.

Le mauve, c’est beau ?

Les rumeurs sur le nouvel iPhone d’Apple vont déjà bon train, mais la douzième itération du smartphone premium de la firme de Cupertino a encore de (très) beaux jours devant elle. L’iPhone 12, qui ravissait déjà les nostalgiques du design de l’iPhone 5, s’est même récemment doté d’un tout nouveau coloris mauve pimpant. Autrement, la fiche technique reste toujours aussi intéressante, surtout avec une promotion.

En bref

Un design toujours aussi premium

Une puce puissante A14 Bionic

Une bonne autonomie

La charge sans fil MagSafe

Habituellement affiché à 909 euros, l’iPhone 12 mauve (64 Go) est désormais proposé à 799 euros sur Amazon. Le modèle 128 Go passe quant à lui de 959 euros à 899 euros.

L’excellence de ce début d’année 2021

Au mois de mars dernier, Oppo a présenté sa nouvelle gamme Find X3. Le plus haut de gamme, le Find X3 Pro, succède au Oppo Find X2 Pro, qui était tout simplement le meilleur smartphone de l’année 2020 pour la rédaction de Frandroid. Et ce nouveau fleuron cumule les qualités, sur tous les points : un écran OLED rafraîchi à 120 Hz, une puissante puce Snapdragon, et même un objectif microscope plutôt bluffant.

En bref

Un très bel écran OLED QHD+ rafraîchi à 120 Hz

Une puissante puce Snapdragon 888 (compatible 5G)

Une bonne polyvalence photo, et même un microscope

Lancé à 1 149 euros, le Oppo Find X3 Pro dans sa version 256 Go et coloris noir est actuellement affiché à 949 euros chez Darty en prenant en compte l’offre de reprise de 150 euros en choisissant le Retrait en magasin. Le coloris bleu est lui aussi disponible au même prix.

Le meilleur smartphone pliable du moment

On commence déjà à avoir quelques informations sur le prochain smartphone pliable de Samsung, mais le Galaxy Z Fold 2 reste à ce jour le meilleur de sa catégorie, au point de faire complètement oublier le premier modèle qui était plus un prototype qu’autre chose. Son prix est encore élevé, mais devient un peu plus doux avec une économie totale de 789 euros sur le prix d’origine du téléphone.

En bref

Un grand écran très bien exploité une fois déplié

L’écran de façade plus exploitable qu’avant

La puissance du Snapdragon 865+

Au lieu de 2 020 euros à sa sortie, le Samsung Galaxy Z Fold 2 voit aujourd’hui son prix chuter à 1 231 euros sur Amazon. Il s’agit d’une version Allemande du modèle SM-F916B européen, donc complètement compatible en France.

Comment suivre les French Days 2021 ?

Les French Days devaient se tenir le mois dernier, mais la situation sanitaire l’a exigé autrement. Le Black Friday à la française se déroule dès maintenant du jeudi 27 mai à 7h du matin jusqu’au 2 juin prochain. Les principales enseignes comme la Fnac, Darty, Boulanger, Amazon et Cdiscount jouent évidemment le jeu des promotions.

Pour suivre toutes les meilleures offres en direct, vous pouvez suivre notre live de l’événement ! N’oubliez pas d’actualiser la page pour ne rien rater.

Frandroid réalise également une couverture spéciale pour les French Days 2021, en sélectionnant les meilleures offres par catégorie de produits et par marchand.

