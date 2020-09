Galaxy Tab A7 officialisée : Samsung muscle son offre entrée de gamme

Le géant sud-coréen Samsung a levé le voile sur une nouvelle tablette répondant au nom de Galaxy Tab A7. Si le prix du produit demeure encore un mystère, ses caractéristiques le placent en entrée de gamme. Pour un coût final qui reste encore inconnu.

Le 5 août 2020, les nouvelles tablettes haut de gamme Galaxy Tab S7 et Tab S7 Plus ont fait l’objet d’une intronisation officielle de la part de Samsung. Un moyen pour la multinationale de venir directement concurrencer l’iPad Pro d’Apple. De l’autre côté du spectre, voilà maintenant que le groupe asiatique s’attaque de nouveau au segment de l’entrée de gamme au regard de la Galaxy Tab A7 officialisée lors de son événement virtuel Life Unstoppable.

Rendez-vous au cours duquel la marque sud-coréenne a révélé toute une nouvelle galaxie de produits : du smartphone Galaxy A42 5G au bracelet connecté Galaxy Fit2 en passant par le projecteur connecté à ultra courte focale The Premiere, sans oublier une télévision plein-air inédite, j’ai nommé The Terrace. Mais revenons à nos moutons.

Galaxy Tab A7 : voici sa fiche technique connue

Si le communiqué de presse de l’entreprise ne révélait qu’une infime partie des caractéristiques de la Tab A7, le site SamMobile a de son côté mis la main sur sa fiche technique. L’occasion d’en apprendre davantage à son sujet. Outre l’écran LCD de 10,4 pouces d’une résolution de 2000 par 1200 pixels, le modèle s’équipe d’un processeur Snapdragon 662.

Principalement dédié aux smartphones entrée de gamme et à la 4G, ce dernier a été présenté en janvier dernier aux côtés des Snapdragon 720G et 460. La puce bénéficie de quatre cœurs Cortex-A73 cadencés à 2 GHz, combinés à quatre autres cœurs Cortex-A53 cadencés à 1,8 GHz. Ajoutez à cette configuration 3 Go de RAM et un stockage interne variant entre 32 ou 64 Go (extensible jusqu’à 1To avec une carte micro SD).

Une seule caméra à l’avant et à l’arrière

La batterie de 7040 mAh n’aura pas le droit à une recharge rapide, assure SamMobile, qui poursuit avec les performances photographiques du modèle : une caméra de 8 mégapixels à l’arrière, contre un capteur de 5 mégapixels à l’avant. Aussi, quatre haut-parleurs Dolby Atmos s’invitent à la fête aux côtés d’Android 10 avec la surcouche logicielle One UI 2.5.

Lancée plus tard cette année, la Galaxy Tab A7 se déclinera en trois coloris : gris foncé, argent et or. A n’en pas douter, elle devrait recevoir les trois prochaines mises à jour majeures d’Android, comme l’a confirmé Samsung en août. Quant à son prix, le mystère reste entier : mais il y fort à parier que sa grille tarifaire reste à portée des petits budgets au regard de sa modeste fiche technique.